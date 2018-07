Influenciadoras ou influenciáveis? Foi esta a questão no segundo dia do NOS Alive

Se tirarmos as despedidas de solteiro dos ingleses, as vestimentas elaboradas de quem anda a impingir alguma coisa em nome de uma marca qualquer e os próprios artistas que, de cima do palco, ainda não pousam para nós, pouco acontece de entusiasmante no recinto do NOS Alive. Salva-se quem mostra algum brio na escolha da indumentária, seja pela pinta natural, seja pelo trabalho de casa muito bem feito. No dia em que The National e Queens of the Stone Age subiram ao palco principal, o estilo esteve dividido entre o au naturale e o #adartudo.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de Kimmy Silva.

