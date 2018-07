José-Filipe Lima segue em quinto no “Challenge” italiano de golfe

O português José-Filipe Lima concluiu esta sexta-feira a segunda volta do “Challenge” de Itália em golfe na quinta posição, depois de um percurso em 67 pancadas, quatro abaixo do Par do campo.

No final do segundo dia de provas, Lima está com 135 pancadas (sete abaixo), em prova liderada pelo sueco Sebastian Soderberg (131).

Lima foi o melhor dos cinco portugueses presentes na prova que decorre em Pula, na Sardenha, mas Pedro Figueiredo também conseguiu passar o “cut” e garantir que prossegue em prova até domingo.

Com 69 pancadas, Figueiredo repetiu a prestação da véspera e está em 22.º, com 138. Fora de prova ficaram Tiago Cruz (64º, com 141), Ricardo Santos (77.º, com 142) e Tomás Santos Silva (110.º, com 144).

