O fim do mundo em debate no Instituto Superior Técnico

Depois da edição de 2017 do Sci-Fi Lx, a Convenção Internacional de Ficção Científica que decorre anualmente no Instituto Superior Técnico, ter falado de sustentabilidade e da sua inclusão na ficção especulativa, este ano o tema é mesmo o Armaggedon. Alguns dos muitos painéis que fazem parte do programa deste ano refletem as ameaças civilizacionais que incorremos nos dias de hoje, a forma é que estamos preparados, ou não, para os muitos fins possíveis da Humanidade que a ficção científica já preconizou.

Mas se parte do evento envolve debate e painéis de discussão em torno do tema principal, este ano há uma grande oferta em termos de atividades a decorrerem em simultâneo. Com workshops que vão desde a introdução à criação de manga, até a duelos de sabres de luz de Star Wars e que até inclui um escape room steampunk dedicado a Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

Com um programa que vai para além da literatura, com lançamentos de antologias e álbuns de banda-desenhada, apresentações e workshops sobre criação de videojogos e sessões de cinema à noite, o Sci-Fi Lx aumentou, e muito a dimensão do seu programa nesta edição de 2018.

O evento decorrerá no próximo sábado e domingo, dias 14 e 15 de Julho no Instituto Superior Técnico e terá entrada e acesso gratuito para todas as atividades. O programa completo pode ser consultado aqui.

