Queixas de vizinhos poderão levar ao encerramento de alojamento local

Os socialistas querem dar poder de decisão aos vizinhos, no que ao estabelecimento de Alojamento Local (Al) em edifícios diz respeito, escreve a edição impressa do jornal Público. A nova proposta do PS, já entregue no Parlamento, sugere alterações à lei em vigor, 128/2014 — o prazo para entrega de novas propostas terminou na passada quarta-feira.

No documento em causa, lê-se que a assembleia de condóminos poderá “opor-se ao exercício da atividade de alojamento local” — quando essa atividade for “exercida numa fração autónoma de edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização independente” — “por decisão de mais de metade de permilagem do edifício”, caso se verifique a seguinte situação: “prática reiterada e comprovada de atos que perturbem a normal utilização do prédio, bem como causem incómodo e afetem o descanso dos condóminos”.

As queixas em questão terão de ser endereçadas ao presidente da câmara que decide sobre o cancelamento do registo do AL, “sem prejuízo de audiência prévia”. O PS propõe ainda que o responsável pelo AL disponibilize os seus contactos aos condóminos e dá liberdade para que estes fixem “o pagamento de uma contribuição adicional correspondente às despesas decorrentes da utilização acrescida das partes comuns, com um limite de 30% do valor anual da quota respetiva”.

O titular do AL poderá ser ainda “solidariamente responsável com os hóspedes” face aos danos que estes possam causar no edifício e também pelas “despesas com obras que sejam realizadas nas partes comuns para adaptar ou licenciar” o espaço em questão para transformá-lo num AL.

A mesma proposta considera o poder de veto dos condóminos face aos hostels. “Não pode haver lugar à instalação e exploração de hostels em edifícios em propriedade horizontal nos prédios em que coexista habitação sem autorização dos condóminos para o efeito”. O PS quer ainda o que o Público diz ser uma clarificação das modalidade de AL.

Esta proposta tem também em conta a intervenção das autarquias em “áreas de contenção”, isto é, em zonas onde possa existir uma sobrecarga de alojamento local — a ideia é tentar “preservar a realidade dos bairros lugares”. As áreas de contenção deverão ser “reavaliadas no mínimo de dois em dois anos”.

Atualmente, existem cerca de 70 mil AL em Portugal.

