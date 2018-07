Ronaldo ainda não foi apresentado oficialmente, mas já rendeu 54 milhões de euros à Juve (em camisolas)

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus tem sido tema incontornável dos últimos tempos, em parte por causa dos valores astronómicos envolvidos na mudança para Turim. Contudo, e segundo avança o site Yahoo Itália, há ainda mais motivos para ficar de boca aberta com a mudança — em apenas 24 horas, a vecchia signora vendeu 520 mil camisolas do seu novo número “7”, arrecadando com isso cerca de 54 milhões de euros.

Com um preço de 104 euros, a camisola que CR7 usará nos próximos tempos transformou-se rapidamente em bem de primeira necessidade para muitos adeptos do emblema italiano, comprovando que se vive, de facto, um clima de euforia generalizado com a chegada de Ronaldo. Há relatos de filas intermináveis às porta da loja da Juve e o próprio site do clube já foi abaixo várias vezes desde que a notícia foi confirmada.

Cristiano Ronaldo trocou o Real Madrid (onde passou nove anos) pelo clube da Seria A a troco de 105 milhões de euros, valor que a este ritmo será prontamente amortizado só com as receitas da venda de camisolas. Recorde que o contrato de quatro anos assinado pelo português prevê que receba um salário anual de 30 milhões de euros.

