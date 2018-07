Trump acusa May de frustrar saída do Reino Unido da UE

Donald Trump acusou a primeira-ministra britânica, Theresa May, de arruinar o objetivo dos britânicos de saírem da União Europeia, com a sua abordagem “suave” das negociações com Bruxelas, o que deverá “matar” futuros acordos comerciais com os EUA.

A posição do Presidente norte-americano foi divulgada em entrevista ao jornal The Sun e os detalhes desta foram revelados enquanto decorria um jantar de boas-vindas de May ao presidente norte-americano.

Trump disse ao The Sun que “se [os britânicos] fizerem um acordo [como o que está em cima da mesa], nós vamos negociar com a União Europeia, em vez de negociarmos com o Reino Unido, pelo que provavelmente isso vai matar o acordo” com o Reino Unido.

O chefe da Casa Branca, que comparou o referendo de junho de 2016, no qual uma maioria de votantes apoiou a saída do Reino Unido da União Europeia, com a sua própria eleição nesse ano, disse: “O acordo que ela está a procurar obter é muito diferente do que aquele pelo qual as pessoas votaram”.

Trump também disse ao tabloide que tinha aconselhado May durante as negociações britânicas com Bruxelas, mas que esta o tinha ignorado.

