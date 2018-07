William Carvalho oficializado no Bétis de Sevilha

É oficial: William Carvalho vai mesmo para o Bétis de Sevilha durante 5 épocas. O anúncio foi feito através da conta do Twitter do clube espanhol.

A SAD do Sporting vai receber 16 milhões pelo médio, podendo este valor chegar aos 20 milhões em caso de cumprimento de objetivos. William de Carvalho, recorde-se, foi um dos jogadores que, unilateralmente, cessou o contrato com o clube de Alvalade, depois do ataque em Alcochete.

O Bétis começou por lançar um desafio aos adeptos antes do anúncio oficial: “Encontrem o novo futebolista do Bétis”, lê-se na publicação, acompanhada de uma imagem retirada de um livro do Wally.

Encuentra al nuevo futbolista del #RealBetis ???????????? pic.twitter.com/jcMJ4Vawex — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 13, 2018

A figura de William Carvalho foi, quase de seguida, encontrada pelos adeptos: o jogador surge com um gorro verde e branco.

Já na passada semana, como noticiado pelo Observador, Serra Ferrer, presidente do clube espanhol, tinha afirmado que queria contratar o médio. “É um jogador que dá grande valor ao plantel. Contarmos com um jogador internacional com estas características seria muito positivo”, dizia o executivo.

