A fotografia de Trump na poltrona de Churchill está a dar que falar

A visita de Donald Trump ao Reino Unido provocou vários protestos e a imagem do Presidente norte-americano sentado numa poltrona que pertenceu ao antigo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, não melhorou a situação.

Segundo a Associated Press, Trump jantou na quinta-feira no palácio de Blenheim — onde nasceu Churchill — com empresários e personalidades de vários setores e, na sexta-feira, esteve com Theresa May em Chequers, a casa de campo utilizada pelos primeiros-ministros britânicos desde os anos 20.

Foi em Chequers que o Presidente americano tirou uma fotografia sentado na poltrona de Churchill. A imagem foi depois partilhada por Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, na sua página de Twitter. Recorde-se que Trump é um admirador do antigo primeiro-ministro britânico, tendo mesmo voltado a colocar o busto de Churchill na Sala Oval, na Casa Branca, depois de tomar posse em 2017.

.@POTUS sits in Winston Churchill’s chair as a guest of Prime Minister May at Chequers. pic.twitter.com/Wv2nrLMnQP — Sarah Sanders (@PressSec) July 13, 2018

Mas houve quem não tivesse gostado da fotografia. O jornal britânico Daily Mirror fez mesmo capa com a imagem e escreveu “How dare you?” (“Como te atraves?”). “Insulta o nosso país, ataca o nosso SNS, envergonha a nossa Rainha, mina a nossa ‘relação especial’, humilha a nossa primeira-ministra… e depois posa presunçosamente na poltrona de Winston Churchill”, lê-se ainda na capa.

“Uma imagem de Donald Trump sentado na poltrona de Churchill vai ficar entalada na garganta de muitos britânicos que consideram Trump não só um dos piores presidentes na história dos Estados Unidos, mas também nem sequer digno de comparação com o nosso líder em tempo de guerra que salvou a nossa Nação na hora mais negra”, afirmou o deputado do Partido Trabalhista Stephen Doughty.

“Trump sitting in Churchill’s seat will stick in the throats of many Brits who would consider [him]…not worthy of a comparison with our wartime leader who rescued our nation in its darkest hour” my comments for @DailyMirror on @realDonaldTrump arrogance https://t.co/q29A3igJTc pic.twitter.com/5IxvKAheG4 — Stephen Doughty (@SDoughtyMP) July 13, 2018

Já a deputada trabalhista Ruth Smeeth considerou que “tendo em conta as ações e retórica chocantes de Trump”, o Presidente norte-americano “nem sequer merece olhar para uma estátua de Churchill quanto mais sentar-se na sua cadeira”.

Outras pessoas reagiram à imagem nas redes sociais. “Churchill era um bom homem. Trump, nem por isso”, lê-se num tweet.

Churchill was a good man. Trump, not so much. https://t.co/8RNzLAvMDq — Euan Rellie (@euanrellie) July 13, 2018

John Haltiwanger, jornalista de Política do Business Insider, cita o próprio Churchill na sua publicação: “Seria um desastre sem medidas se a barbárie russa se sobrepusesse à cultura e independência dos antigos Estados da Europa.”

"It would be a measureless disaster if Russian barbarism overlaid the culture and independence of the ancient States of Europe." –– Winston Churchill https://t.co/InTcYmXr9j — John Haltiwanger (@jchaltiwanger) July 13, 2018

Luke Zaleski escreve “The Darkest Hour”, numa referência ao filme “A Hora Mais Negra“, que retrata Churchill após a sua chegada ao poder em 1940.

The Darkest Hour https://t.co/cegM4ju8R7 — Luke Zaleski (@ZaleskiLuke) July 13, 2018

