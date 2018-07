Óculos de sol e anéis de noivado: os acessórios “rockaram” o último dia do NOS Alive

Mariza foi pedida em casamento, Martim ficou com o casaco da mãe e Cláudia trouxe a t-shirt do namorado — isto de misturar música, moda e afetos tem muito que se lhe diga e, no último dia do NOS Alive, os festivaleiros disseram-nos muito sobre as suas peças favoritas. Ao terceiro dia de concertos no Passeio Marítimo de Algés, os homens parecem ter acordado para a vida e investido algum tempo na escolha do outfit. Bom para eles, pena ter demorado dois dias. Numa edição que voltou a estar marcada pela presença de milhares de estrangeiros, também o street style teve os seus vestígios de estilo importado. A amostra internacional trouxe brilhos, transparências e poucos receios na hora de misturar cores e materiais diferentes. Parece que o NOS Alive começa agora a ser um festival do mundo. Veja os looks do último dia na fotogaleria.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de Kimmy Silva.

