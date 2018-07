Sebastian Vettel troca Ferrari por Opel?

Na segunda-feira seguinte a ter vencido o Grande Prémio de Fórmula 1 de Inglaterra, disputado em Silverstone, Sebastian Vettel deslocou-se a uma bomba de gasolina nos arredores de Towcester, a curta distância do circuito, onde apreciou um Ferrari 458. Mas o carro que verdadeiramente lhe despertou curiosidade foi um velhinho Opel Kadett de 1963, em perfeito estado de conservação.

Apesar desta aparente aproximação à Opel, Vettel continua de pedra e cal na Ferrari, onde é difícil entrar e de onde apenas se sai quando se é despedido – e o alemão está muito longe disso – ou quando se encontra uma marca que pague mais. Como se isso não bastasse, a Opel não tem qualquer projecto na competição de grande dimensão, especialmente um que possa beneficiar do talento de um ás do volante como Vettel.

A presença do piloto da Ferrari na bomba de Towcester tinha a ver com a rodagem de mais umas cenas para a próxima época do The Grand Tour, o programa de automóveis da Amazon Prime que assim confirma a sua terceira série, isto depois de muitos duvidarem que continuasse no ar, devido aos seus custos astronómicos. Vettel foi o convidado e, durante as filmagens que decorrem enquanto muitos clientes tentavam atestar os seus depósitos, o que deste logo causou grande agitação, surgiu em amena cavaqueira com James May e o seu Ferrari 458 Speciale.

Enquanto May e Vettel discutem sobre o 458, muito provavelmente com o segundo a dar uma dicas sobre condução ao primeiro, eis que Richard Hammond aparece a empurrar o seu Kadett de 1963, a que chama Oliver e que já tinha aparecido num episódio do Top Gear de 2007, filmado no Botswana. Ao que tudo indica, o tema para este excerto do The Grand Tour versa sobre os veículos preferidos dos apresentadores, apesar de não ter aparecido Jeremy Clarkson. Contudo, outra possibilidade avançada para o encontro em Towcester aponta para a realização de um filme publicitário, pois de outra forma será difícil aceitar que o programa da Amazon filme um piloto patrocinado pela Shell, como Vettel, numa bomba de combustível da marca britânica. Não faltará muito para tirar tudo isto a limpo.

