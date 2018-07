Serena não deixa de ser a Super Mulher mas Kerber mostrou que também tem um lado humano

Angelique Kerber tinha o serviço para fechar o encontro mas parecia que cada uma daquelas bolas que saíam da sua raqueta pesavam chumbo. E pior ficaram quando Serena Williams, após uma bola fácil falhada, arriscou no segundo serviço da alemã e colocou o resultado em 30-30. A germânica não tremeu, fechou mesmo o jogo, alcançou a primeira vitória da carreira na relva de Wimbledon e caiu no chão, em lágrimas. Levantou-se, com a mão nos olhos tentando travar as lágrimas, e nem precisou de chegar à rede para cumprimentar a finalista derrota: com a maior das tranquilidades, a mesma que Kerber teve para alcançar a vitória, a americana deslocou-se ao outro lado do court para dar os parabéns de forma sentida à adversária.

“Foi um torneio fantástico para mim, fiquei muito feliz por chegar onde cheguei e não posso estar desapontada. Super Mulher, Super Mãe? Não, sou só eu… Para todas as mães aqui, eu tentei mas ela jogou muito bem e não foi possível. Angelique é uma pessoa fantástica, uma grande amiga e só posso dar os parabéns de novo. Sei que vais desfrutar do triunfo tal como eu também já desfrutei”, comentou no final Serena Williams, aplaudida de pé num court principal como sempre cheio (algo que nem o último encontro da seleção inglesa no Mundial da Rússia veio sequer beliscar).

“É um sonho que se torna realidade. Mas primeiro tenho de falar para a Serena: és uma grande, grande pessoa, uma campeã. Estás a regressar e és uma inspiração para toda a gente que te vê. Tenho a certeza que vais ganhar o teu próximo Grand Slam muito em breve, por isso parabéns por este grande regresso”, começou por destacar Kerber. “Sabia que tinha de jogar o meu melhor contra uma campeã como a Serena. Era a minha segunda vez aqui, vou recordar para sempre todos os momentos até porque nenhuma jogada alemã ganhava aqui desde a Steffi [Graf, em 1996]. Obrigado à minha equipa, à minha família, aos meus amigos que me dão tanto apoio. Sem vocês, não estaria aqui. A minha mãe? Acho que está sempre nervosa, por isso é que evitei olhar para ela durante o jogo para ver se mantinha a minha concentração…”, acrescentou.

Como explicava este sábado o El País, Serena Williams, que voltou a jogar em janeiro a um nível que a própria admitiu estar muito longe do que queria após ter sido mãe (e com as todas as complicações que daí vieram, tendo mesmo corrido risco de vida por todas as complicações pós-parto que sofreu), alterou alguns aspetos: mantendo a direita fortíssima de sempre, deixou de ser tão agressiva em court, melhorou o jogo de pés e conseguiu ir preparando a vantagem dos pontos que antigamente não demorava a fechar. Foi por isso, por exemplo, que fez muito poucos erros forçados no trajeto até à final; foi por isso, sobretudo, que perdeu este encontro decisivo, falhando demasiadas bolas que em condições normais tinham o seu nome escrito. Assim, e frente à mesma adversária que batera em 2016, na última participação, acabou por vacilar. Mas nem por isso foi “derrotada”.

Em atualização

Continuar a ler