Subasic, a maldição dos guarda-redes do Mónaco e a homenagem ao amigo de infância que morreu em campo

Os números farão sempre parte do lado racional de um jogo que tem como base as emoções. No futebol, eles servem para tudo: para os treinadores relativizarem no exterior colocando essa motivação extra no balneário; para os jogadores ganharem objetivos individuais entre o sucesso coletivo; para os jornalistas perceberem melhor a linguagem inaudível que vem dos bancos ao longo da partida; para os adeptos em geral acrescentarem algo às suas conversas e conhecimentos. Desses números nascem recordes que podem perdurar no tempo; desses números criam-se maldições que se arrastam com o tempo.

Danijel Subasic, o experiente guarda-redes que surgia no Campeonato do Mundo da Rússia como um dos possíveis elos fracos de uma Croácia que tem uma constelação de estrelas do meio-campo para a frente, está no centro de mais um desses factos recordados antes dos jogos, neste caso uma final da maior prova de seleções: nas últimas edições da competição, o guardião do conjunto derrotado ou era ou passou pelo Mónaco agora comandado por Leonardo Jardim. Foi assim com Barthez, que perdeu pela França a final diante da Itália em 2006 (esteve no clube entre 1995 e 2000); foi assim com Stekelenburg, derrotado ao serviço da Holanda pela Espanha em 2010 (e que passaria pelo conjunto em 2014/15); foi assim com Sergio Romero, argentino que caiu perante a Alemanha no prolongamento em 2014 num ano em que esteve cedido pela Sampdória aos monegascos. Agora, no outro lado da “magia” dos números, não haverá três sem quatro ou à quarta será de vez?

Qualquer que seja a resposta no final do encontro, confiança parece não faltar ao guarda-redes de 33 anos do Mónaco desde 2012, que teve apenas mais dois clubes na carreira (Zadar e Hajduk Split). E depois de uma primeira fase em que revelou sempre segurança nos triunfos da formação de Dalic diante de Nigéria, Argentina e Islândia, Subasic foi o herói na passagem aos quartos ao travar três grandes penalidades da Dinamarca – repetindo o feito do português Ricardo, em 2006, com a Inglaterra – e voltou a ter um papel determinante no desempate com a Rússia, num encontro onde se lesionou no final do tempo regulamentar mas aguentou por não haver mais alterações possíveis. Depois da Inglaterra, segue-se a França.

E existe um outro motivo “paralelo” a alimentar o sonho de vencer pela primeira vez o Campeonato do Mundo, num epílogo de uma campanha que já é histórica para o conjunto balcânico: faz em 2018 dez anos certos que Subasic perdeu o melhor amigo de infância, o também jogador Hrvoje Custic, que alinhava também no Zadar quando, no final de março de 2008 num encontro frente ao HNK Cibalia, colidiu com violência com a cabeça contra um muro, acabando por morrer uns dias em virtude de uma infeção quando estava em coma induzido. Um dia que o guarda-redes não mais esqueceu.

É por isso que, em todos os jogos, Subasic utiliza por baixo uma camisola com a fotografia do amigo e a frase “Forever 24”, idade com que o médio ofensivo acabou por falecer. Depois do encontro com a Dinamarca, o guarda-redes tirou a camisola principal e mostrou a imagem de Custic, o que lhe valeria uma repreensão da FIFA devido às proibições existentes nos regulamentos para esse tipo de ações. Diante da Rússia, ia repetir o gesto mas acabou por “aguentar-se” no limite, também devido à célere intervenção da manager da equipa, Iva Olivari. Contra a Inglaterra, não evitou as lágrimas enquanto apontava para o céu, recordando o melhor amigo desaparecido há uma década.

“Segredo para defender os penáltis? Já sou um pouco velho, tenho quase 34 anos e isso ajuda!”, respondeu após o encontro com os escandinavos, antes de explicar a homenagem ao amigo: “Hrvoje está sempre comigo, não só na minha camisola mas também no meu coração. Vocês sabem a história do que aconteceu com ele, da minha parte acho que não tenho de dar muitas mais explicações em relação a isso…”. “Ele tem uma energia positiva muito grande por ele e está sempre a mostrar as suas emoções, incluindo hoje”, referiu Vida, defesa que andou com o guarda-redes ao colo antes de… caírem nas celebrações.

