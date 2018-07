VW continua a crescer e a ganhar prémios

A primeira metade de 2018 voltou a sorrir à Volkswagen em termos comerciais, com a marca alemã a colocar no mercado 3.118.700 veículos, o que equivale a um crescimento de 6,3% face ao ano anterior, onde já tinha liderado o mercado europeu, sozinha e, enquanto grupo, o mundial.

Analisando as vendas por área, é curioso verificar que o maior mercado da VW é a Ásia Pacífico, cortesia da China, onde a marca transaccionou 1.569.000 unidades e cresceu 6%. Na Europa, foram 1.266.000 os VW que mudaram de mão, mais 8,5% do que de Janeiro a Junho de 2017, enquanto no continente americano se verifica uma estagnação a norte, com uma queda de 0,7% e um forte crescimento a sul, onde o incremento foi de 11,3%, com o Brasil a atingir 20%.

Entre os modelos que mais contribuíram para o sucesso o destaque vai para o eterno Golf, que continua a ser um valor seguro, mas seguido pelo Tiguan, o Polo e o T-Roc, produzido em Portugal.

Entretanto, a Volkswagen foi distinguida internacionalmente pelos prémios Plus X, que consideraram o fabricante como o Melhor do Mundo em 2018. Simultaneamente o júri nomeou o Polo, o T-Roc, o Touareg, o Atlas Tanoak e o protótipo I.D. Vizzion como os Mais Inovadores de 2018.

