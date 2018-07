A festa abençoada da França que encharcou toda a gente (presidentes de Estado incluídos) menos Putin

Começou a chover em Moscovo precisamente no segundo em que o árbitro pôs fim ao último jogo do Campeonato do Mundo da FIFA e a seleção francesa se sagrou campeão de futebol ao fim de vinte anos. A festa gaulesa ficou assim abençoada pela chuva que as nuvens cinzentas por cima do estádio já faziam prever. O relvado ficou todo encharcado, mas isso até ajudou à festa: os jogadores usaram o campo onde se tornaram campeãs para fazer peões com os colegas, deslizarem nas poças de água e fazerem do estádio um parque aquático.

Encharcados também ficaram todos os altos cargos que desceram da tribuna para o relvado para congratularem os jogadores, tanto os perdedores como os heróis. Presidentes, diretores, organizadores, todos ficaram à mercê da chuva e molhados até ao tutano. Todos menos Vladimir Putin, que tinha homens atrás dele a protegê-lo com um guarda-chuva suficientemente grande para, no mínimo, abrigar Macron e Kolinda Grabar-Kitarovic sem grandes esforços.

Isso só veio a acontecer quando o fato do presidente francês já colava ao corpo de tão encharcado que estava e quando o cabelo da presidente croata já tinha cedido às condições meteorológicas que se abateram no Estádio Lujniki a tempo da celebração final do Mundial 2018. Só quando os jogadores, também ele completamente molhados, passaram pelos presidentes e organizadores para as cordialidades típicas do final do jogo é que os homens vestidos de negro atrás de Vladimir Putin abriram os chapéus de chuva para proteger os outros presentes. Era tarde demais para quem já tinha gotas de água a escorrer pelo nariz.

Além de Kolinda Grabar-Kitarovic, que passou o tempo todo a distribuir abraços pelos conterrâneos, pelos adversários e pelos árbitros visivelmente emocionada, só mesmo os campeões do mundo é que não pareciam incomodados com a chuva que teimava em cair: fizesse sol ou nevasse ali em Moscovo, a festa era francesa e tinha sido pintada de azul com um autogolo de Mario Mandukic seguido de três golos de Antoine Griezmann, de Paul Pogba e de Kylian Mbappé. O marcador ainda acusou dois golos crotatas — um que chegou a empatar o jogo de Ivan Perisic e o segundo a diminuir a desvantagem da Croácia de Mario Mandukic, que assim se redimiu do autogolo.

Mas os futebolistas não foram os únicos a fazer a festa. Emmanuel Macron ficou louco na tribuna presidencial perante os golos franceses e deu verdadeiros gritos de felicidade. Pouco depois foi Kolinda Grabar-Kitarovic que se levantou em êxtase para celebrar o empate que reacendia a esperança da Croácia. Foi uma esperança apagada pela chuva em Moscovo. E pelo apito final do árbitro.

