A história que Mandzukic e Perisic não queriam escrever. Os dois heróis que se tornaram vilões na final

Minuto 19, livre à entrada da área da Croácia – livre duvidoso, diga-se, já que não é clara a falta de Brozovic. Griezmann está concentrado. O francês bate a bola em direção à baliza, Mandzukic salta para tentar travar o remate, mas acaba por tocar de cabeça e fazer autogolo – naquele que foi o primeiro remate da final.

Mandzukic, que tinha sido herói na meia-final, ao marcar o golo decisivo contra a Inglaterra, vestia a camisola de vilão no jogo mais importante de todos. E o “feito” do croata ganha maior dimensão quando a estatística nos diz que nunca uma final do Campeonato do Mundo tinha tido um autogolo.

????????Mandzukic entra na história: primeiro autogolo de SEMPRE numa final do Campeonato do Mundo pic.twitter.com/IOVBCXztNt — playmakerstats (@playmaker_PT) July 15, 2018

Mas a final com a França faria ainda mais um herói tornar-se vilão. Já em cima do intervalo, Perisic pôs mão à bola e fez grande penalidade – que Griezmann converteu para fazer o 2-1. Recorde-se que o avançado croata tinha feito o golo do empate na meia-final diante da Inglaterra e também no jogo decisivo com a França.

Continuar a ler