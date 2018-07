A solução de Trump para o Brexit: “processem a União Europeia”

Para garantir um bom resultado no processo de saída da UE, o chamado Brexit, a melhor estratégia do ponto de vista do governo do Reino Unido é levar a UE a tribunal. Este terá sido o conselho do presidente norte-americano, Donald Trump, a Theresa May, a primeira-ministra britânica.

A revelação foi feita pela própria Theresa May, que participou num programa televisivo da BBC. “Ele disse-me que eu devia processar a UE — em vez de estar em negociações”, revela a primeira-ministra britânica.

Essa terá sido, segundo May, a sugestão de que Trump falou na conferência de imprensa conjunta dos dois líderes. Nesse momento, Trump revelou que tinha feito uma sugestão a May, não especificando qual, mas que a primeira-ministra britânica recusou por ser “demasiado brutal”.

Oficialmente, o que May reteve da conferência de imprensa é que Trump aconselhou o Reino Unido a não virar as costas à negociação, para não ficar encurralado. “E é isso que eu quero que sejamos capazes de fazer, sentar à mesa e negociar o melhor acordo possível para o Reino Unido”, defende a primeira-ministra britânica.

