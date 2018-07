Bolívia estreia linha rápida no sistema mais extenso de teleféricos do mundo

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, inaugurou no sábado, na capital La Paz, o troço mais veloz do sistema de teleféricos do país, o mais extenso do mundo.

O novo troço é o primeiro a chegar ao centro da cidade, tem uma área de 2,6 quilômetros, quatro estações, 155 cabines e pode transportar até oito mil passageiros em dois sentidos, a uma velocidade de seis metros por segundo.

A viagem inteira leva um tempo de viagem de 11,8 minutos.

No seu discurso, Morales disse que o trabalho é “um sonho do povo de La Paz”.

O Presidente lembrou que estão atualmente em construção três linhas que serão articuladas com as existentes e também estão ligadas à cidade vizinha de El Alto, a segunda mais populosa do país.

A nova linha de teleférico passa por um longo desfiladeiro, sobre campos desportivos e sob três pontes que ligam as extremidades leste e oeste da cidade.

Essa nova conexão une as seis linhas que foram inauguradas nos últimos quatro anos e fará parte de um sistema articulado com El Alto.

A rede é considerada a maior do mundo, situado a uma altitude mais elevada.

Este serviço de transporte urbano tornou-se numa das principais atrações turísticas de La Paz e El Alto, devido à vista que proporciona sobre estas cidades e os Andes.

Em abril deste ano, a empresa assinalou o transporte de cerca de 125 milhões de passageiros entre 2014 e 2018.

