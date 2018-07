Da Torre Eiffel ao Colorado, como os adeptos celebram a vitória francesa

Há uma grande semelhança entre portugueses e franceses que não pode ser negada: encontra-se um em todo o lado. Em dia festa como é este domingo, depois de França ter conquistado o título de campeã do mundo frente à Croácia no Campeonato do Mundo da FIFA, todos os adeptos franceses decidiram montar a festa mesmo quando não estavam em território nacional. Se os campos em redor da Torre Eiffel, as ruas vizinhas dos Campos Elísios ou o Stade de France foram invadidos por multidões ansiosas por ver o desfecho do Mundial 2018, certo é que da Alemanha até aos Estados Unidos houve quem não dispensasse a celebração. E os momentos de alegria foram captados em vídeo.

Fosse em clubes de futebol locais norte-americanos, em pequenos bares da Irlanda ou nas estradas da Alemanha, a festa que põe um ponto final ao Campeonato do Mundo da FIFA fez-se de vermelho e azul e saltou além-fronteiras. Os momentos de alegria, seja pelos quatro golos franceses ou pelo derradeiro apito do árbitro, foram filmados e depois publicados nas redes sociais para ficarem ao alcance de toda a gente. Assim podemos espreitar como é que França faz a festa lá dentro ou cá fora.

Um drone filmou a festa em redor da Torre Eiffel, onde havia um ecrã gigante onde o jogo era transmitido, no momento em que a partida terminou e França se sagrou campeão do mundo de futebol.

A poucos quilómetros dali, mais uma enchente: os Campos Elísios receberam mais adeptos franceses que faziam a festa a cada golo dos gauleses. Estes foram encontrados numa rua estreita ali perto.

Muita gente se concentrou também no Stade de France, onde se jogou a final do Euro 2016, para ver a partida nos ecrãs gigantes.

Bastou o apito final do árbitro para que Paris começasse a ser invadida por adeptos contentes com a vitória francesa. Houve buzinadelas e fumos vermelhos e azuis nas ruas da capital de França.

Em Dublin houve ainda uma lição de fairplay, testemunhou este internauta. Enquanto os franceses celebravam num café chamado Temple Bar, os croatas juntaram-se à festa.

Ainda mais longe, no estado norte-americano do Colorado, os “Colorado Rapids” mostram como os adeptos franceses montaram a festa junto a um ecrã gigante posto na rua.

Na Alemanha também houve franceses que levaram a festa gaulesa além-fronteiras.

De regresso a França, esta internauta filmou e tirou fotografias aos adeptos que aproveitaram a folga domingueira para celebrar a conquista da seleção nacional de futebol.

Junto ao café Rum Runners em Saint-Jean-d’Angély, sudoeste da França, este foi ambiente durante o jogo.

