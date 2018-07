Deschamps desvenda segredo da vitória francesa: “Perder o título de campeão europeu serviu-nos de exemplo”

No rescaldo da vitória da França frente à Croácia, que fez dos gauleses campeões do mundo de futebol, Didier Deschamps falou sobre o que contribuiu para a eficácia francesa em Moscovo: “Doeu muito perder o título de campeão europeu há dois anos. Acho que isso serviu-nos de exemplo, aos jogadores e a mim. Foi importante. Não fizemos um grande jogo, mas mostrámos qualidades mentais, por isso é merecido”, analisa o técnico.

Sobre o facto de se ter tornado o terceiro a ser campeão do Mundo como jogador e depois como treinador, o selecionador francês admite estar feliz: “Não penso em mim, mas obviamente é um orgulho. Estou aqui para cumprir metas, conquistar títulos”. E acrescentou: “Quando se é jogador, é-se um ator, essa é a grande diferença. Quando se é treinador, vive-se através dos jogadores. A partida pertence aos jogadores. O meu sucesso está ligado ao deles”.

Em conferência de imprensa, Didier Deschamps não poupou adjetivos às celebrações dos franceses no ponto final ao Campeonato do Mundo da FIFA: “É tão lindo, tão maravilhoso. Estou muito feliz por este grupo, porque começámos este percurso há muito tempo. Nem sempre foi fácil, mas à custa do trabalho, de ouvir… lá estão eles no topo do mundo durante quatro anos. É tão bonito, tão maravilhoso para os jogadores. É uma geração jovem, alguns são campeões mundiais com 19 anos”, sublinha o técnico gaulês.

O discurso de Deschamps foi sempre centrado nos futebolistas: “O jogo pertence aos jogadores, eles são os campeões do mundo, e nós estamos ligados. Fomos vinte pessoas a fazer uma equipa durante 55 dias. Há muito, muito trabalho e agora é a suprema coroação, maravilhoso. Nós amamos os franceses. Temos orgulho de ser franceses e vamo-nos encontrar na segunda-feira. Viva a República!”, exclamou o treinador.

Ainda no último sábado Didier Deschamps falou da derrota da França frente a Portugal na final do Euro 2016 no Stade de France: “O grupo é diferente de há dois anos, incluí 14 novos jogadores que só souberam o que era uma grande competição aqui na Rússia. Mesmo que tenhamos menos experiência, a qualidade está lá”, prometeu. E falou sobre a necessidade de mudança em relação à prestação de há dois anos: “Os jogadores croatas têm experiência no clube e são jogadores já maduros. Enfrentámos essa situação em todos os nossos jogos, com adversários que tinham mais experiência. Apenas nove jogadores têm conhecimento do que aconteceu, mas isso deve servir-nos para aquilo que nos espera amanhã. Haverá coisas a fazer de forma diferente”.

O treinador disse que os futebolistas não estavam convencidos da vitória francesa frente à Croácia: “Cada partida tem o seu contexto, nós já tivemos uma final e correu mal, mas nada diz que não teria feito a mesma coisa se tivéssemos vencido. Adapto-me de acordo com o que sinto e o que vejo, vamos preparar-nos melhor, mas uma grande parte do trabalho está na análise do adversário, feita pelos nossos observadores com o vídeo”.

Continuar a ler