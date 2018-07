Despiste de jipe faz um morto na A2 perto de Alcácer do Sal

Um homem de 28 anos morreu esta madrugada na sequência do despiste de um jipe que conduzia na autoestrada 2 (A2), no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, revelaram os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 6h42, ocorreu ao quilómetro 72 da A2, no sentido sul-norte, entre Alcácer do Sal e a Marateca.

Segundo as fontes da GNR e do CDOS de Setúbal, o jipe despistou-se para a vala e capotou, tendo o óbito do condutor e único ocupante da viatura sido declarado no local do acidente.

A fonte da GNR adiantou que o corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

As operações de socorro envolveram elementos dos Bombeiros de Alcácer do Sal, Brisa, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital do Litoral Alentejano, num total de 11 operacionais, apoiados por seis veículos.

