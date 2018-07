EUA. Polícia atacado com uma pedra e baleado com a própria arma

Um agente da Polícia de Massachussets morreu este domingo, vítima de vários disparos com a própria arma. O agente foi atacado na rua por um homem munido de uma pedra, que lhe roubou a arma e disparou várias vezes contra o corpo da vítima. O suspeito provocou uma segunda morte e foi detido pelas autoridades.

Michael Chesna deu ordem a um condutor para interromper a marcha do carro que conduzia e que vinha aos ziguezagues pela estrada, de acordo com testemunhas que assistiram ao ataque. O condutor embateu contra outro carro, tentou fugir a pé e terá sido nesse momento que atacou o polícia com uma pedra. Depois, tirou a arma de Chesna e disparou várias vezes — três dos disparos atingiram o agente.

O polícia foi assistido mas acabou por não resistir aos ferimentos muito graves que resultaram dos disparos. Uma outra pessoa que estava perto do local acabou também por morrer.

BREAKING: Major police action in Weymouth, this crime scene located on Burton Terrace near second scene at South Shore Hospital. Unclear what the exact Incident is at this time, working on info. #Boston25 crews on scene. pic.twitter.com/FmFQzXfUyE

