Fogo em Monchique. 200 bombeiros no combate

Um incêndio florestal deflagrou este domingo na Portela do Vento, concelho de Monchique, e foi combatido por quase 200 homens e oito meios aéreos, tendo o fogo ficado dominado cerca das 18:00, disse fonte da Proteção Civil.

As autoridades receberam o alerta às 15:35, dando conta da existência de um incêndio numa área de mato, e “deram o fogo como dominado às 18:00”, sem que se registassem feridos e sem ter havido qualquer casa ou bens em risco, assegurou fonte do Comando Distrital e Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A mesma fonte precisou que foi necessário recorrer a 183 operacionais, 54 veículos, oito meios aéreos e três máquinas de rasto para dominar o fogo, num dispositivo que contou com a participação de 15 corporações de bombeiros do Algarve.

“Como era uma zona com uma geografia acidentada, com poucos acessos, com vales e de muito eucaliptal, foi necessário contar com a ajuda desse número de meios aéreos”, justificou a fonte do CDOS.

