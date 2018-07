Hells Angels. Hipótese de ataque em concentração de motards motivou operação da PJ

A possibilidade de um ataque numa concentração de motards em Faro, este mês, motivou a mega-operação da Polícia Judiciária, na passada quarta-feira, que levou à detenção de 59 elementos do grupo Hells Angels.

Segundo o Diário de Notícias, que avança com a notícia este domingo, foi o diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS) quem alertou o diretor nacional da PJ da hipótese de os Bandidos, grupo liderado por Mário Machado, estarem a planear um ataque contra os Hells Angels no evento em Faro — que irá ocorrer entre 19 e 22 de julho –, em resposta ao incidente num restaurante no Prior Velho (Lisboa), em março passado.

O SIS dava contar de que os Bandidos poderiam estar a esconder armas e a planear um atropelamento em massa a membros dos Hells Angels, recorrendo a carrinhas alugadas em Espanha. Uma ação que seria levada a cabo por um grupo dentro dos Bandidos, os “Taking Care of Business” (TCB), composto por cerca de uma centena de elementos, a maioria de nacionalidade alemã, que estaria em standby perto da fronteira.

Como o risco era demasiado elevado, especialmente porque esta concentração em Faro junta outras pessoas — nomeadamente famílias –, a PJ decidiu agir, o que resultou na operação do passado dia 11, conta o DN.

