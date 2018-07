Homem arrastado por onda em Espinho morreu

Cinco pessoas foram surpreendidas por uma onda, na Praia dos Pescadores, em Espinho, e o ferido que inspirava mais cuidados acabou por não resistir.

O acidente ocorreu pelas 11h deste domingo e as equipas de salvamento conseguiram retirar as cinco pessoas do mar, mas não conseguiu evitar a morte de um dos socorridos.

O homem tinha 44 anos e vivia na zona de Paredes. A equipa de socorro realizou manobras de reanimação durante cerca de meia hora, já que a vítima estava em paragem cardiorespiratória, sem sucesso. O óbito foi declarado pouco depois do meio-dia.

As outras vítimas, com menos gravidade, são uma mulher de 40 anos e três menores com 10, 14 e 16 anos.

Continuar a ler