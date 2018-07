“Liberté, égalité, Mbappé”. Os memes do França-Croácia

Ainda antes do árbitro argentino Néstor Pitana ter dado o apito inicial no França-Croácia, outra batalha já tinha começado há muito nas redes sociais: a dos memes. Enquanto não havia matéria de análise vinda do Estádio Lujniki, os internautas foram-se contentado em fazer piadas com Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar sentadinhos em casa a ver o jogo da final, com Vladimir Putin a tentar dar a volta ao Mundial a favor da Rússia ou com o facto de meio mundo estar a apoiar a Croácia mesmo quando França é favorita. Isso não abalou a confiança dos franceses que navegavam no Twitter, que fizeram memes com mensagens tão gaulesas como “Liberté, Égalité, Mbappé”.

Tudo isto aconteceu debaixo de duas hashtags: uma usada há mais de um mês especialmente para o Campeonato do Mundo da FIFA, #WorldCup, e outra criada especialmente para o jogo da final da competição, #FRACRO. A partida terminou com a vitória do lado de França, apesar de grande parte da Internet ter pendido para o lado croata. De nada valeu o apoio à Croácia, que viu a esperança de fazer história ser desvanecida no favoritismo francês. Para ficar e recordar ficaram não só os seis golos da partida, quatro para um lado e dois para o outro, mas também os memes feitos pelos treinadores de bancada virtuais.

Veja tudo aqui em baixo.

Woohoo a European World Cup Final! May the better team win #FRAKRO pic.twitter.com/UgEWKgVpsb — WhyEurope (@WhyEuropeORG) July 15, 2018

Hugo lloris did the Karius Challenge so perfectly #FRACRO pic.twitter.com/IO6BIpLuHd — JOKUNLE (@Jokunle) July 15, 2018

How is it a team playing this poor wins the World Cup?? #FRACRO pic.twitter.com/aojHGd1DWi — lyd (@Lyd_lydia1) July 15, 2018

Que seja dita a verdade , a Croácia deu 3 gols de graça a França , vão ser campeões pelos outros pq nessa final não tá merecendo !!! #FRACRO pic.twitter.com/5U0vfZEifr — Guilherme Saldanha (@Guilher31772247) July 15, 2018

