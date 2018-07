México captura líder do Cartel Jalisco Nova Geração e anuncia extradição para EUA

As autoridades mexicanas anunciaram no sábado a captura de um dos líderes do Cartel Jalisco Nova Geração, numa operação da Polícia Federal no estado central de Querétaro, e a intenção de extraditar Jesus Contreras para os Estados Unidos.

Deu-se cumprimento no estado de Queretaro à ordem de detenção com fins de extradição internacional contra Jesus “C”, fugitivo procurado pelas autoridades dos Estados Unidos”, informou o procurador do Ministério Público em comunicado.

Após investigações, os agentes da Polícia Federal efetuaram a detenção “sem o uso de violência ou envolvimento de terceiros”. Sob Jesus “C” pendem acusações dos Estados Unidos por responsabilidade em crimes contra a saúde (tráfico de drogas), operações praticadas através de recursos ilegais e associação criminosa.

A detenção realizou-se em conformidade com um pedido de extradição feito pelo Governo dos Estados Unidos e de acordo com o tratado entre os dois países nesta matéria, concluiu o procurador.

De acordo com os ‘media’ locais, o detido é Jesus Contreras, identificado como um dos líderes do poderoso cartel e responsável pelas finanças da organização criminosa.

Continuar a ler