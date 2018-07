Presidente do Nápoles confirma nega a Ronaldo. “Teríamos corrido o risco de levar o clube à bancarrota”, admite De Laurentiis

O rumor foi lançado pelo Corriero dello Sport e confirmado por Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles: Cristiano Ronaldo foi mesmo oferecido aos napolitanos, mas o negócio foi recusado pelo líder máximo do clube do sul de Itália.

Segundo o jornal transalpino, o presidente do Nápoles e Jorge Mendes teriam mantido conversações no sentido de poder voltar a juntar Cristiano Ronaldo com Carlo Ancelotti, novo técnico da formação napolitana, com quem CR7 trabalhou em Madrid, entre 2013 e 2015. A ideia provavelmente até agradaria ao técnico italiano, mas Aurelio De Laurentiis não foi em loucuras e travou o negócio.

“O Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Nápoles. O Jorge Mendes, o seu agente, ligou-me. Pensámos em fazer uma oferta e teríamos pago a contratação com uma percentagem dos fundos garantidos pela sua chegada. Ainda assim, os 350 milhões de euros que a Juventus investiu estão fora das nossas possibilidades. Teríamos corrido o risco de levar o clube à bancarrota“, afirmou o presidente do Nápoles em entrevista ao diário italiano La Repubblica.

A Juventus aceitou pagar ao Real Madrid 100 milhões de euros mais 12 milhões para efeitos de mecanismo de solidariedade, com Cristiano Ronaldo a auferir cerca de 60 milhões de euros brutos (perto de 30 milhões líquidos) por época, durante quatro anos.

Os valores oferecidos pelo heptacampeão italiano ficaram fora do alcance do rival napolitano, mas nem por isso o técnico Carlo Ancelotti deixou de aconselhar Cristiano Ronaldo no que à Serie A diz respeito. Segundo a Sky Italia, o melhor do Mundo terá telefonado ao seu antigo técnico para saber o que esperar em relação ao campeonato italiano e pedir conselhos sobre Massimiliano Allegri, o seu próximo treinador na cidade de Turim.

“O Allegri é o ideal para ti”, terá respondido Ancelotti a Ronaldo. Pelo meio, segundo o Corriero dello Sport, o jogador português e o treinador italiano trocaram algumas piadas sobre como será defrontarem-se num duelo entre Juventus e Nápoles, na próxima temporada da Serie A. Ainda não há datas para o confronto entre a Vecchia Signora de Ronaldo e o Nápoles de Ancelotti, com o calendário da Serie A a ficar definido apenas dia 26 de Julho.

Continuar a ler