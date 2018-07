Ronaldinho tocou conga na cerimónia de encerramento do Mundial

Depois de ter defendido Neymar e elogiado Cristiano Ronaldo enquanto decorria o Campeonato do Mundo da FIFA, o cantor e ator Will Smith esteve no Estádio Luzhniki para adensar ainda mais a panóplia musical da cerimónia de encerramento do Mundial com uma pitada de rap norte-americano. A prestação de Will Smith chega dias depois do artista ter dito que tem “uma boa relação” com Neymar: “Tenho um bom relacionamento com ele. Fez um trabalho espetacular. Às vezes tem dias bons e outras vezes dias maus. Um dia é muito ‘Independence Day’ e outro ‘Wild, Wild West'”, comparou o ator. Quanto a Cristiano Ronaldo, Will Smith admitiu ser fã do internacional português: “Adoro esse gajo. Só nos vimos uma vez, mas tem um gosto e estilo impecáveis”, disse numa entrevista já na Rússia.

A contribuição musical de Will Smith juntou-se aos sons latinos levados por Nicky Jam para o relvado onde a França e a Croácia vão lutando pelo título de campeão do mundo. Natural dos Estados Unidos, o cantor de 37 anos nascido de mãe dominicana e de mãe porto-riquenho, levou as raízes dos pais até à Rússia e deu uma mãozinha a Era Istrefi na hora de cantar “Live It Up”, a canção oficial do Mundial 2018. O espetáculo dos três não durou mais de dez minutos, com a cantora de nacionalidade albanesa claramente a cantar em playback, Nicky Jam a aproveitar o momento para cantar uma das músicas mais ouvidas deste verão e Will Smith a fazer recordar o espetáculo de Justin Timberlake no Super Bowl.

Mas o momento alto do espetáculo só veio já no final da cerimónia de encerramento quando Ronaldinho Gaúcho e o seu sorriso rasgado entraram em campo com um congo para acompanhar uma cantora russa no folclore russo. Nasceu dali um samba russo em que o ex-jogador brasileiro, que agora tem uma banda chamada Samba Tri, se redime das notícias em que o Mago do Drible admite não ter seguido a prestação da seleção do Brasil ao longo do Mundial 2018. Apesar da surpresa em ver Ronaldinho Gaúcho e criar uma canção híbrida de sangue brasileiro e russo, estas não são andanças novas para o futebolista reformado: também esteve no estádio para ver o Rússia-Arábia Saudita no início do Campeonato do Mundo.

