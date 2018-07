Sabia que as perguntas que fez nas stories do Instagram não são anónimas?

Se tem Instagram, já se deve ter apercebido da mais recente novidade da rede social: poder receber perguntas dos seguidores. Mas deve ter em atenção um pormenor: apesar de aparentemente a pergunta ser anónima e não se perceber quem a fez, o utilizador que recebe a questão sabe bem que a formulou. E isso tem gerado algumas situações caricatas.

Para os mais distraídos, aqui vai uma pequena explicação: os utilizadores do Instagram podem agora enviar as mais variadas perguntas às pessoas que seguem através das histórias (ou ‘stories’, como também são conhecidas). Essa é, no entanto, uma possibilidade que tem que ser permitida pelo próprio utilizador, colocando uma pergunta — tal como o fazem quando adicionam gifs, por exemplo — na fotografia ou no vídeo que partilhar nas tais histórias. Quando os seguidores acompanharem essas stories irão deparar-se com uma pequena caixa branca e cinzenta onde podem colocar a questão. Posteriormente, a pessoa pode optar por responder ou não ao seu seguidor.

A pergunta e a respetiva resposta podem depois ser partilhadas novamente nas stories. Aí não consta o nome da pessoa que fez a pergunta, mas é a única coisa que é anónima neste processo. Ou seja, a pessoa que recebe a pergunta sabe perfeitamente quem a fez e de onde veio. E, pelos vistos, alguns utilizadores não faziam ideia disso. Escusado será dizer que esta situação tem provocado algumas situações (no mínimo) constrangedoras.

Pelo menos é disso que se queixam algumas pessoas nas redes sociais. Um utilizador conta que, como achava que as perguntas era anónimas, disse a um amigo que a namorada dele era feia.

This instagram question thing got me fucked up! I thought it was anonymous so I told my boy his girl is ugly ???? — Mustafavo???? (@myafsurdacat) July 13, 2018

Também esta utilizadora só soube deste pormenor depois de ter chamado feio a alguém.

I didn’t realize the Instagram questions weren’t anonymous until after I called someone an ugly ass noodle head???? — т. (@its__tyraa) July 15, 2018

“Afinal esta coisa das perguntas do Instagram não é anónima. Não posso aparecer na escola depois daquilo que acabei de fazer.”

Turns out this Instagram questions thingy isn't anonymous ???????????? I cannot show my face at school after what I've just done ???????????? — chantelle ???? (@chantellchitura) July 12, 2018

“Então aquela coisa das perguntas do Instagram não é anónima?”, lê-se noutro tweet.

So the Instagram questions thing ain’t anonymous? pic.twitter.com/n0sooptdgC — B⚡️ (@YungPheba) July 12, 2018

When Instagram doesn’t mention the questions aren’t anonymous pic.twitter.com/vEOmzCedsu — Rick++ (@RickUzi) July 13, 2018

