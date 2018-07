UE vai formalizar apoio adicional de 10 milhões de euros ao orçamento de Cabo Verde

O diretor-geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da Comissão Europeia, Stefano Manservisi, vai formalizar, na próxima semana, na ilha do Sal, o reforço de 10 milhões de euros de apoio orçamental a Cabo Verde.

Stefano Manservisi efetua, a 18 e 19 de julho, uma visita a Cabo Verde, no âmbito da XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), na Ilha do Sal.

“Será uma oportunidade para assinar o documento programático para o desembolso do reforço do Apoio Orçamental de 10 milhões de euros, que será incluído no contrato de apoio orçamental em curso, elevando o total do pacote do Apoio Orçamental de 2014-2020 para 74 milhões de euros”, adiantou, em comunicado, a delegação da União Europeia em Cabo Verde.

O diretor geral tem encontros previstos com as autoridades cabo-verdianas no âmbito da implementação da Parceria Especial UE/Cabo Verde e irá visitar projetos financiados pela União Europeia na ilha do Sal.

“A sua estadia será uma ocasião para reforçar o compromisso da União Europeia com Cabo Verde em várias áreas”, acrescenta o comunicado.

No curso da visita e à margem da Cimeira CPLP, Manservisi irá também formalizar programas regionais com outros Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor Leste.

