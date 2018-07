A próxima rodada oferecemos nós

Aproveite o verão para experimentar os espaços mais trendy da cidade e beba um copo nos terraços e esplanadas de Lisboa e Porto, com ofertas.

Junte a bebida à comida para um verão mais refrescante. A Zomato , a plataforma de descoberta de sítios para comer e beber, acaba de renovar o programa exclusivo Zomato Gold , agora também com ofertas nas bebidas em mais de 150 espaços .

Os membros recebem até duas bebidas por visita (1+1 ou 2+2). Por exemplo, se um cliente pedir um mojito, outro será oferecido ou se pedir um vodka e uma caipirinha outro de cada um será grátis.

O programa premium de subscrição paga, lançado em março de 2017 , continua a ter associados mais de 800 restaurantes em que os membros têm direito a descontar o segundo prato mais caro por refeição, mediante um consumo mínimo de duas pessoas. Usufrua de privilégios únicos e novas experiências com a descoberta dos melhores restaurantes e bares e a oferta de um prato ou bebida a qualquer dia ou a qualquer hora.

Os membros do Zomato Gold terão também o acesso exclusivo a festas e outros eventos, como o lançamento de novos menus, wine tasting, workshops e muito mais para um verão muito animado.

Muitas alternativas para um verão refrescante

Na capital as opções de bares em que se podem aproveitar as vantagens de estar associado ao Zomato Gold são muito variadas desde a vista deslumbrante do Panorama Bar ou da Madame Petisca ao ambiente artístico da Fábrica do Braço de Prata ou o requinte do Hemingway, só para citar alguns exemplos. No Porto, bares como o Mito, o Café da Praça, o Apartamento Café, o HD Bar, a Taberna dos Mercadores, entre outros, também aderiram ao programa.

Muito fácil de usar Passo 1 – Depois de subscrever o seu plano na aplicação do Zomato Gold, basta pesquisar o restaurante ou bar que pretende visitar Passo 2 – Quando estiver no restaurante ou bar, avise o staff que vai usar o Zomato Gold. Abra a página deste espaço na app Passo 3 – Antes de fazer o pedido, clique em “Usar Visita” e mostre o ecrã ao staff Passo 4 – Basta aproveitar os benefícios Zomato Gold. Divirta-se!

O Zomato Gold, presente em Portugal, Índia e Dubai, tem benefícios não só para o utilizador, mas também para os donos dos espaços, estimulando novos clientes e fidelizando outros. Um total de 2 em cada 5 subscritores regressa ao mesmo restaurante nos três meses seguintes à primeira visita. Com o tempo, ganham o hábito de frequentar estes lugares como provam os números apurados pela empresa: 80% dos subscritores visitam um parceiro Gold todos os meses, 55% pelo menos duas vezes por mês e 30% três ou mais vezes por mês. Aproveite as vantagens do programa de food & beverages com o crescimento mais rápido do mundo.

Para celebrar o lançamento, as primeiras duas mil subscrições Zomato Gold vão estar disponíveis a preços introdutórios aqui .

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

