Como foram as primeiras 24 horas de Cristiano Ronaldo em Turim

Cristiano Ronaldo chegou a Turim, terra dos edifícios barrocos e das bolachas de champanhe, a bordo de um jato Gulfstream G200 que custou 19 milhões de euros ao internacional português e que gasta 15 mil euros numa viagem de 650 quilómetros. Com ele vinham a namorada Georgina Rodriguez, a mãe Dolores Aveiro, o padrasto José Andrade e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior. O momento foi gravado pelas câmaras da Juventus, que tinha as objetivas apontadas ao céu e que viu o aparelho privado aterrar em Caselle. Seriam os primeiros minutos de uma estadia em Turim que se estende pelo menos durante os quatro anos do contrato assinado pelo madeirense e pela Vecchia Signora.

Depois da receção no aeroporto, Cristiano Ronaldo foi levado de carro para as instalações do clube, onde chegou já sozinho. Havia uma multidão de adeptos da Juventus e jornalistas um pouco de todo o lado à espera do capitão da Seleção portuguesa. Havia um aparato policial e grandes metálicas a separar o futebolista dessa multidão, mas Cristiano Ronaldo não tardou a quebrar a distância e distribuiu abraços e autógrafos por todos os que o esperavam ali nas proximidades do estádio. Esse encontro oficial entre Ronaldo e os adeptos também foi eternizado pelos fotógrafos do clube e publicado nas redes sociais.

As últimas novidades sobre as primeiras horas do avançado português em Itália chegaram logo pela manhã quando Cristiano Ronaldo esteve no centro médico do Allianz Stadium da Juventus para fazer os exames médicos necessários para concretizar o negócio de mais de 100 milhões de euros. O internacional português que se despediu do Real Madrid foi filmado e fotografado em cima de uma passadeira a testar a condição cardiovascular. Tudo deve ter corrido bem: logo a seguir o clube publicou imagens de Ronaldo já de fato a ser recebido por fãs aos gritos.

