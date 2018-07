Donald Trump diz que relação com Rússia “nunca foi pior”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta segunda-feira que o relacionamento do seu país com a Rússia nunca foi tão mau, devido à investigação sobre a interferência russa nas eleições americanas de 2016.

“O nosso relacionamento com a Rússia nunca foi pior devido aos muitos anos de absurdo e estupidez dos Estados Unidos e agora, a caça às bruxas”, escreveu Donald Trump no Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018