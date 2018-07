Fiat. Não há greve que resista a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi esta tarde apresentado com a camisola da Juve, depois de assinar um contrato para as próximas quatro temporadas que lhe vai render anualmente 30 milhões de euros. O montante envolvido nesta operação, conforme aqui lhe dissemos, levou a Unione Sindicale di Base a convocar uma greve na fábrica de Melfi do Grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles), em jeito de protesto. Se contra a família Agnelli (dona do clube e uma das principais proprietárias da FCA, detendo 29,19% das acções do grupo automóvel italo-americano) ou se contra Ronaldo, não se percebeu bem. Mas não se percebeu mesmo. A ponto de nem os trabalhadores terem percebido que relação existe entre dois negócios distintos e separados (carros e futebol), apesar de naturalmente todos serem fãs de aumentos salariais. Resultado, de acordo com a Automotive News Europe, cinco funcionários aderiram ao protesto.

O número chega a ser ridículo. Representa 0,3% dos 1.700 funcionários do primeiro turno da fábrica em questão, de onde saem modelos como o Fiat 500X, o Fiat Punto e o Jeep Renegade. Dito de outra forma, hoje, para 1.695 trabalhadores foi uma segunda-feira como outra qualquer.

Daí que a FCA tenha dado a entender que já esperava que este primeiro dos dois dias de greve convocados fosse um fracasso. “As acções de protesto promovidas nos últimos dias à volta do futebol falharam por completo”, declarou um porta-voz do Grupo FCA à Automotive News Europe.

