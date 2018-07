Gabinete do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa terá sido atingido por disparo

Uma das janelas do gabinete da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa e uma outra de um andar superior terão sido atingidas por disparos. Ao que o Observador apurou junto fontes sociais-democratas, a PSP foi chamada esta segunda-feira de manhã ao Fórum Lisboa, onde funciona a AML, para tomar conta da ocorrência. Ao chegar ao local, os agentes terão dado conta que os vidros terão sido danificados por disparos e não por arremesso de pedras.

Apesar de uma primeira visita da PSP, o Observador sabe que esta tarde ainda irá uma outra equipa de peritagem da polícia ao local. Fonte da bancada do PSD na Assembleia Municipal confirma ao Observador que “a polícia está a tomar conta da investigação” e que os membros do PSD na AML estão “a tentar seguir o trabalho com normalidade” fora da sala que terá sido alvo do disparo.

