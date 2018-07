Governante britânico demite-se após serem reveladas milhares de mensagens com conteúdo sexual

Andrew Griffiths anunciou este domingo a demissão do cargo de Secretário de Estado para as Pequenas Empresas, no Reino Unido, depois de terem sido reveladas mensagens com conteúdo sexual explícito que o político terá enviado a duas mulheres. Muitas destas mensagens foram enviadas antes e depois de Griffiths estar a tratar de assuntos no Parlmento.

De acordo com o Sunday Mirror, foram mais de 2.000 mensagens enviadas pelo governante britânico, de 47 anos, a duas empregadas de mesa. Imogen Treharne, de 28 anos, foi quem revelou o conteúdo das mensagens, classificando-as como “infelizes” e “nojentas”. “Senti que estava a ser usada para satisfação pessoal deste homem”, explicou.

A troca de mensagens terá sido feita através do Facebook, Instagram, WhatsApp e Snapchat e começou depois de Imogen ter publicado um vídeo “atrevido” no Snapchat. Além de pedir que lhe enviassem fotografias e vídeos, Griffiths terá sugerido alugar um apartamento onde se pudesse encontrar com as duas mulheres e enviava-lhes quantias de mais de 600 euros. A jovem que decidiu falar com a imprensa britânica disse que tentava falar com Griffiths sobre trabalho e outros interesses, mas “a conversa ia sempre parar ao sexo”.

Depois do escândalo, o político anunciou a sua demissão e enviou um comunicado onde confessou que “as mensagens foram escritas durante um período de grande pressão social”, recusando que estes “momentos de estupidez” representem as suas visões ou ações.

“Escolhi demitir-me de subsecretário de Estado para Pequenas Empresas pois o meu comportamento foi bem abaixo dos padrões esperados de mim”, acrescentou o membro do parlamento britânico, sublinhando que atualmente a sua prioridade é repor a confiança da família — a mulher e a filha de três meses — e “fazer tratamento profissional” para garantir que nunca mais comete “o mesmo erro”.

Andrew Griffiths é membro do Parlamento no Reino Unido por Burton desde 2010 e tornou-se secretário de Estado em Janeiro.

