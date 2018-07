Houve quase menos 40% de portugueses no Pornhub durante o Mundial

A página de pornografia Pornhub partilhou no site oficial alguns dados estatísticos que recolheu entre 14 de junho e 15 de julho, enquanto decorria o Campeonato do Mundo da FIFA. Os matemáticos que trabalham para a página descobriram que houve um aumento de 113% nas pesquisas com as palavras soccer — palavra americana para “futebol” — ou football. O pico aconteceu a 17 de junho, no quarto dia do Mundial 2018 em que houve três partidas: o Costa Rica-Sérvia, o Alemanha-México e o Brasil-Suíça.

Mas os estatísticos foram ainda mais longe: “Primeiro, analisámos todas as partidas de qualificação para descobrir a queda média de tráfego por país, quando as suas seleções estavam a jogar. A mudança foi comparada com o mesmo período de tempo num dia normal duas semanas antes do início do torneio do Mundial”, explica o comunicado de imprensa da página.

Ao fazer isso, o site descobriu que o país em que mais gente desistiu da pornografia para ver a bola foi o Senegal: houve menos 47% de senegaleses no Pornhub enquanto a seleção atuava. No pódio, ainda estão o Irão, comandado por Carlos Queiroz, mas que mesmo assim sofreu uma queda de 45% de pessoas que assistiam a conteúdos pornográficos enquanto a seleção jogava e a Islândia, que sofreu uma queda de 42% de pessoas.

Portugal também tem uma grande paixão por futebol, demonstram as estatísticas da Pornhub: em média, quando a seleção portuguesa jogava, o número de pessoas que via pornografia neste site diminuía em 37%. Os portugueses só ficavam atrás, mas por pouco, dos argentinas (menos 38% no site), dos marroquinos (menos 40%) e dos croatas (cujo número de clientes ativos também diminuiu em 40%).

O jogo dos oitavos de final foram bastante expressivos: quando Portugal jogava contra o Uruguai, houve menos 43% de portugueses à procura de conteúdos pornográficos no Pornhub. Trocado por miúdos: quase metade dos portugueses que utilizam esse site abandonaram-no para poder assistir à partida em que a seleção liderada por Fernando Santos perdeu contra os uruguaios e foi eliminado do Campeonato do Mundo. Não batemos, ainda assim, esses nossos adversários: o número de uruguaios no Pornhub diminuiu em 61% durante esse mesmo jogo.

Mas essa paixão pelo futebol não é suficientemente forte em alguns países para mover os internautas para fora dos sites pornográficos. Na Austrália só 5% dos utilizadores saíram do Pornhub para assistir aos jogos da seleção. Além dela, as menores diferença no número de utilizadores foram verificadas na Rússia, na Costa Rica e em França: o tráfego médio durante os jogos dos franceses só diminuiu em 9%.

