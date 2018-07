Novo desafio, o dobro da ambição: os 14 registos que o CR7 pode atingir em quatro anos no campeonato italiano

Que Ronaldo é um papa recordes, já ninguém dúvida. Depois de se tornar o melhor marcador de sempre do Real Madrid, com 451 golos, e do clube na Liga Espanhola (311), o merengue com mais Bolas de Ouro ao serviço do clube (quatro) e o melhor marcador de uma edição da Liga dos Campeões (17 golos), entre muitos outros registos dignos de destaque, o português muda-se agora para a Serie A e, ao serviço da Juventus, procurará recomeçar do zero com o intuito de fazer história com sotaque italiano. Mas, afinal que registos estão ao alcance do novo camisola sete bianconeri? Exatamente o dobro do número que Ronaldo levará na camisola – 14.

Único jogador a vencer os campeonatos inglês, espanhol e italiano

Depois de se sagrar tricampeão inglês ao serviço do Manchester United (2006/07, 2007/08 e 2008/09) e de conquistar por duas vezes o Campeonato espanhol com a camisola merengue (2011/12 e 2016/17), Cristiano Ronaldo ruma ao heptacampeão da Serie A italiana. Na Juventus, poderá conquistar um título que parece cada vez mais provável e que fará do português o único jogador a conquistar os três principais campeonatos da Europa.

Único a sagrar-se melhor marcador dos campeonatos inglês, espanhol e italiano

Tudo começou em Inglaterra, com os 31 golos de Ronaldo ao serviço do United na época 2007/08 a valerem o prémio de melhor marcador da Premier League. Seguiu-se a mudança para Madrid e o domínio de um segundo Campeonato: CR7 foi o melhor marcador da liga espanhola em três ocasiões, arrecandado o Pichichi nas temporadas 2010/11, 2013/14 e 2014/15. Como ele, também o galês John Charles e o italiano Christian Vieri foram os goleadores máximos em dois campeonatos, com o primeiro a limpar a concorrência em Inglaterra e Itália, onde jogou ao serviço da Juventus, antes de Vieri fazer o mesmo em Espanha e Itália. Se se sagrar melhor marcador da Serie A em qualquer uma das épocas na Vecchia Signora, Cristiano Ronaldo terá alcançado mais um feito único.

Vencedor da Liga dos Campeões por três clubes diferentes

Na Juventus, Cristiano Ronaldo procurará igualar Clarence Seedorf e levantar o troféu da Liga dos Campeões pelo terceiro clube diferente. O holandês foi campeão europeu ao serviço de Ajax, Real Madrid e, por duas vezes, AC Milan; Ronaldo venceu a prova por cinco vezes, mas apenas com Manchester United (uma) e Real Madrid (quatro). Para conseguir tal feito, o melhor do mundo terá de levar a Juventus a uma conquista que lhe foge há 22 anos, ainda Paulo Sousa vestia a camisola bianconera.

Conquistar seis Liga dos Campeões

Depois do triunfo em 2008 ao serviço do Manchester United e das quatro Liga dos Campeões conquistadas ao serviço do Real Madrid (três das quais, nos últimos três anos), Cristiano Ronaldo leva agora cinco títulos de campeão europeu de clubes. O português está a uma conquista de igualar Paco Gento, também ele uma antiga estrela merengue, que conquistou seis Ligas dos Campeões pelo Real Madrid entre 1956 e 1965.

Primeiro a conseguir seis Bolas de Ouro

Empatado a cinco Bolas de Ouro com Lionel Messi, Ronaldo pode ultrapassar o argentino já no final deste ano. Para tal, “basta” vencer a sexta Bola de Ouro, que o distinguiria como o melhor do mundo pela quinta vez nos últimos seis anos. Esta conquista significaria mais um recorde para Ronaldo, que seria o primeiro jogador a colecionar seis Bolas de Ouro e o primeiro a fazê-lo com a camisola da Juventus desde Pavel Nedved, em 2003.

Ganhar a quinta Bota de Ouro

Messi leva cinco Botas de Ouro, Ronaldo menos uma. O português foi o melhor marcador da Europa em 2007/08, no Manchester United, e em 2010/11, 2013/14 (a par de Luis Suaréz) e 2014/15, no Real Madrid. Se Cristiano Ronaldo tiver na Serie A a prestação a que nos habituou nos últimos anos, é de contar com a possibilidade de uma quinta Bota de Ouro, que o colocaria no topo da lista a par do astro argentino. De recordar que Francesco Totti, eterno capitão da Roma, foi o último Bota de Ouro a sair da Serie A, quando em 2006/07 foi o melhor marcador europeu com 26 golos.

Mais golos marcados numa época da Serie A

O líder máximo de golos numa só temporada da Serie A até faz parte (pelo menos, ainda) do plantel da Juventus, com os 36 golos apontados por Higuaín, em 2015/16, ainda ao serviço do Nápoles a colocarem-no no topo da lista a par de Gino Rossetti, que conseguiu o mesmo registo, 87 anos antes. Com a fasquia fixada nos 36 golos, Cristiano Ronaldo pode apontar a este registo logo na sua primeira época com a camisola bianconera, e, embora nas duas últimas temporadas CR7 não tenha chegado à marca dos 36 golos, alcançou os 40 golos em três ocasiões: 40 em 2010/11, 46 em 2011/12 e 48 em 2014/15.

Mais golos marcados numa época da Serie A ao serviço da Juventus

Ora, este recorde fica automaticamente batido caso Cristiano Ronaldo supere ou iguale o maior número de golos marcados numa época da Serie A. Atualmente pertence e Ferenc Hirzer, que na época de 1925/26 apontou 35 golos ao serviço da Juventus.

Mais golos marcados em todas as competições numa época ao serviço da Juventus

Também este registo pertence ao húngaro Ferenc Hirzer, com os 35 golos marcados em 1925/26 a posicionarem-se no topo da tabela de melhores marcadores da Juventus em todas as competições, numa época. Se Cristiano Ronaldo poderá ultrapassar os 35 golos apontados pelo húngaro na Serie A, mais provável se torna superar este registo em todas as competições onde os italianos participarem.

Mais golos marcados num jogo europeu ao serviço da Juventus

O recorde pertence a Fabrizio Ravanelli, com cinco golos apontados na vitória dos bianconeri sobre o CSKA Sofia por 5-1, a 27 de Setembro de 1994. O máximo alcançado por Cristiano Ronaldo foi o registo de quatro golos numa partida europeia, frente à formação sueca do Malmö, a 8 de dezembro de 2015, na goleada dos merengues por 8-0.

Mais golos marcados de livre direto na Serie A

Atualmente, o génio Andrea Pirlo divide o primeiro lugar da lista com Siniša Mihajlović, o sérvio que foi treinador do Sporting durante uns dias, ambos com 28 golos apontados na sequência de livres diretos. Cristiano Ronaldo tem na cobrança de bolas paradas um dos seus fortes, mas precisará de afinar a pontaria como fez, por exemplo, no terceiro golo de Portugal contra a Espanha no Mundial, caso queira atingir o maestro italiano e o técnico sérvio (e este é o mais complicado de todos…).

Mais hat-tricks na Liga dos Campeões

Neste momento, Ronaldo e Messi levam ambos sete hat-tricks apontados em partidas da Liga dos Campeões, com a próxima edição da prova a ser decisiva nesta corrida pelo topo da lista. Tendo em conta a veia goleadora apresentada pelo português nas últimas edições da prova, é de prever que possamos assistir a mais hat-tricks por parte do melhor do mundo já na próxima temporada.

Mais hat-tricks na Serie A

Se há registos difíceis de alcançar, até para o melhor do mundo, este será um deles. Gunnar Nordahl e Giuseppe Meazza lideram a lista com 17 hat-tricks ao longo das suas carreiras no calcio italiano. Se Cristiano Ronaldo cumprir os quatro anos de contrato que assinou, precisará de uma média superior a quatro hat-tricks por época para superar este registo. É difícil, mas não impossível; não para Cristiano Ronaldo.

Jogador mais velho a marcar cinco golos num só jogo na Serie A

Cristiano Ronaldo já marcou cinco golos num jogo por duas vezes: contra o Elche, em setembro de 2014, e frente ao Espanyol, também em setembro, mas de 2015. Não é por isso impossível ver o melhor do mundo a fazê-lo novamente. Mais difícil será Cristiano Ronaldo assinar cinco golos numa partida com idade superior à que Miroslav Klose apresentava quando, em maio de 2013, apontou uma mão cheia numa goleada da Lázio sobre o Bolonha (6-0). O ponta de lança alemão estava perto de completar 35 anos (34 anos e 330 dias), sendo que Ronaldo leva ainda 33. A primeira oportunidade para o português quebrar o recorde de Miroslav Klose chegará no dia… 2 de janeiro de 2020.

