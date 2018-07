Preços praticados pela Airbnb violam leis europeias

O Airbnb tem até ao final de agosto para explicar os preços que pratica e que violam a legislação da União Europeia, afirmou Věra Jourová, comissária de justiça e dos consumidores aos jornalistas em Bruxelas. A plataforma online de alojamento de curta duração tem até ao final do verão para terminar a prática de aplicar tardiamente as taxas adicionais aos preços que promove. Segundo Věra Jourová, o Airbnb é “mais uma empresa” que comete o erro de “esquecer as suas responsabilidades”, noticia o The Guardian.

A plataforma através da qual as pessoas podem reservar quartos ou casas em viagens pelo mundo é acusada pela Comissão Europeia e pelos reguladores nacionais de praticar preços que não refletem as taxas e encargos (como os de limpeza) a que os clientes estão obrigados. Věra Jourová vai mais longe e diz que os termos e condições do Airbnb não são claros e que a empresa não deve resolver as queixas feitas pelos consumidores em tribunais que fiquem fora fora do país onde o autor da denúncia vive.

Para a comissária de justiça e dos consumidores, este é o assunto importante porque “cada vez mais consumidores reservam os sítios onde ficam em férias em plataformas online” e porque “este setor trouxe muitas novas oportunidades para os turistas”. Mas Věra Jourová diz que “a popularidade não pode ser uma desculpa para não cumprir as regras de consumo da União Europeia”: “Os consumidores devem entender facilmente quanto é esperado pagarem pelos serviços e terem regras justas no cancelamento da acomodação pelo proprietário. Espero que o Airbnb acompanhe rapidamente as soluções certas”, concretizou a comissária.

Entretanto, o Airbnb já reagiu às palavras da comissão natural da República Checa: “Levamos esta questão a sério e estamos comprometidos em ser o mais transparentes possível para nossa comunidade”, disse um porta-voz da empresa. E garante que “os hóspedes são informados de todas as taxas, incluindo taxas de serviço e impostos, antes de confirmar a decisão de reservar uma acomodação. Vamos trabalhar em conjunto com as autoridades para esclarecer os pontos levantados”, afirmou.

