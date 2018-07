Caso EDP: Manuel Pinho já chegou ao DCIAP onde vai ser ouvido durante a manhã

Manuel Pinho chegou ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, onde vai ser ouvido durante a manhã desta terça-feira no âmbito do caso EDP. O ex-ministro da Economia chegou com meia hora de atraso ao DCIAP (a sessão estava marcada para as 10h), onde vai ser interrogado pelo procurador Hugo Neto. À chegada, Pinho não prestou declarações aos jornalistas.

Depois da sessão no DCIAP, Manuel Pinho será ouvido na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, pelas 15h. O ex-ministro já deu a saber, através do seu advogado, que existem perguntas às quais não irá responder.

Manuel Pinho foi constituído arguido no caso EDP há um ano. Não prestou quaisquer declarações desde então. As suspeitas de que é alvo envolvem alegados favores ao Grupo EDP e Espírito Santo.

