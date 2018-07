Cláudia Azevedo vai ser a nova CEO da Sonae

Cláudia Azevedo será a nova CEO da Sonae, confirmou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários: “Na sequência da vontade manifestada pelos Engs. Paulo Azevedo e Eng.º Ângelo Paupério de, após o termo do corrente mandato, passarem o testemunho das funções executivas até agora exercidas no Conselho de Administração da SONAE, este último, no âmbito da sua responsabilidade pela identificação de potenciais candidatos com perfil para o desempenho de funções de administrador, comunicou à EFANOR a sua intenção de fazer eleger para o cargo de Presidente da sua Comissão Executiva, com efeitos a partir do termo do corrente mandato, a Dr.ª Cláudia Azevedo”.

De acordo com o comunicado, Paulo Azevedo e Ângelo Paupério vão passar a ter funções não executivas: “A EFANOR congratula-se com a disponibilidade manifestada pelos Engs. Paulo Azevedo e Ângelo Paupério para se manterem em sua representação no Conselho de Administração da Sonae, em cargos não executivos no novo mandato, bem como para proporcionarem todo o apoio necessário ao processo de transição de poderes executivos pelo tempo que vier a revelar-se útil”.

Paulo Azevedo, que vinha da Sonaecom, substituiu Belmiro de Azevedo em 2007 para se tornar presidente executivo da Sonae SGPS. Fontes da empresa disseram ao Observador que esta substituição é vista como “uma reorganização previsível” e que a sucessão também é interpretada “com naturalidade”. Para assumir o cargo de CEO da empresa, Cláudia Azevedo deixa vaga a presidência da Sonae Capital.

O documento acrescenta ainda um agradecimentos aos dois engenheiros pelos “cerca de 30 anos de exercício de cargos executivos no Grupo Sonae, 20 dos quais como membros da Comissão Executiva da Sonae, incluindo os 12 em que ocuparam a respetiva liderança”: “Os seus contributos individuais foram determinantes para o crescimento da importância social e económica do Grupo e permitiram-lhe passar incólume pelas crises económicas e éticas dos últimos anos”, acrescenta.

Continuar a ler