Donald Trump corrige afirmação. E admite interferência russa nas eleições de 2016

O presidente norte americano, Donald Trump veio corrigir o que disse segunda-feira, considerando agora válida a investigação dos Serviços de Inteligência americanos sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Um discurso diferente daquele que manteve ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, quando questionado pelos jornalistas sobre o tema na cimeira de segunda-feira em Helsínquia.

A afirmação valeu-lhe duras críticas e fê-lo corrigir-se publicamente, num encontro esta terça-feira com os republicanos na Casa Branca. No entanto, Trump reafirma que não houve conluio entre ele e os russos.

O Washington Post lembra a publicação de Trump no Twitter a culpar o tratamento jornalístico dado à sua afirmação, reforçando que o encontro com Putin não podia ter corrido melhor.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way – the Fake News is going Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2018