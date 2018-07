Em dez anos, 2018 é o quarto ano com menos fogos e o segundo com menos área ardida

O ano de 2018 apresenta, até à data, o quarto valor mais reduzido em incêndios e o segundo mais baixo em área ardida da última década ao registar 6.035 fogos que consumiram 1.844 hectares, segundo dados divulgados esta terça-feira.

Em conferência de imprensa, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) avançou que se registou este ano menos 25% de incêndios rurais e menos 76% de área ardida relativamente à média dos últimos 10 anos.

De acordo com a ANPC, deflagraram 6.035 incêndios, entre 01 de janeiro e 15 de julho, menos 2.624 do que no mesmo período de 2017, quando já tinham ocorrido 8.659.

No entanto e analisando os dados desde 2008, os anos de 2010 (6.005), 2014 (4.624) e 2016 (3261) apresentam menos ocorrências de fogo do que este ano.

Os resultados deste ano mostram que, entre 01 de janeiro e 15 de julho, as chamas consumiram 1.846 hectares, quando em 2017, por esta altura, já tinham atingido os 48.252 hectares, apesar da área ardida em 2008 (1.833), 2010 (1.752) e 2016 (1.276) apresentar valores mais baixos.

