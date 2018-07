Equipa de Vítor Pereira empata e fica com a liderança em risco na China

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou esta terça-feira 1-1 no estádio do Shandong Luneng, no confronto entre os dois primeiros classificados do campeonato chinês de futebol, e ficou com a liderança da prova em risco. O defesa Jingdao Jin inaugurou o marcador para os anfitriões, aos 32 minutos, mas o médio brasileiro Óscar restabeleceu a igualdade para o Shanghai SIPG, aos 54, mantendo as duas equipas empatadas no topo da tabela, com 24 pontos.

O empate entre o Shandong Luneng e o Shanghai SIPG pode beneficiar o Beijing Guoan, terceiro posicionado, com menos dois pontos, que poderá ultrapassar o duo da frente, caso se imponha na quarta-feira, na receção ao Henan Jianye, antepenúltimo colocado.

O Tianjin Quanjian, treinado pelo português Paulo Sousa, impôs-se por 2-1 na receção ao Guangzhou R&F, mesmo tendo jogado durante toda a segunda parte em inferioridade numérica, devido à expulsão do médio Xuri Zhao, aos 45+2, ascendendo ao sexto lugar.

Em posição mais delicada, no 13.º lugar, está o Chongqing Lifan, orientado por Paulo Bento, ex-selecionador de Portugal, que perdeu em casa por 2-1 com o Changchun Yatai e pode cair já na quarta-feira para a zona de despromoção.

Continuar a ler