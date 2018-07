Esta terça-feira é o Dia Mundial do Emoji. Quais os mais usados e quantos são enviados por dia?

Esta terça-feira celebra-se o Dia Mundial do Emoji e o Facebook revelou quais são os mais usados na rede social e no Messenger, a app de mensagens da rede social. Os que dominam são o emoji que está a “chorar a rir”, o da “cara com corações nos olhos, o beijo, o bolo de aniversário, a cara com as bochechas rosadas e o coração.

De resto, este último emoji foi duas vezes mais usado este ano do que no ano passado e é o preferido dos sul coreanos, de acordo com a Emojipedia. Aqueles que têm menos fãs são, por exemplo, o do jogador de polo aquático e o de um homem de fato a levitar.

Os dados revelados pelo Facebook ajudam também a perceber como os emojis têm revolucionado a comunicação digital. Existem mais de 2.800 emojis e quase 2.300 são utilizados todos os dias naquela rede social. Mais de 900 milhões de emojis são enviados diariamente sem qualquer texto através do Messenger e quase 700 milhões são usados em publicações. A altura do ano em que são usados mais emojis é na véspera de Ano Novo.

Além disso, o Facebook e o Messenger estão a lançar novos recursos para ajudar os utilizadores a demonstrarem o seu gosto pela utilização de emojis, incluindo uma moldura de câmara e um background temático.

