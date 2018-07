Reações à morte de João Semedo e o “acto de amor” que emocionou Marisa Matias

O antigo coordenador do Bloco de Esquerda, João Semedo, morreu esta terça-feira aos 67 anos. Há muito que lutava contra um cancro nas cordas vocais. Catarina Martins, atual coordenadora do BE, João Soares (PS) e Rui Tavares (ex-eurodeputado do BE) foram os primeiros nomes a reagir à morte do político.

Marisa Matias partilhou uma fotografia na companhia de João Semedo, descrevendo o militante e ex-coordenador de forma emocionada, aludindo a um episódio: “O responsável pelo maior ato de amor que vivi na minha vida política”. A eurodeputada do Bloco refere-se a um dia em particular, 11 de Janeiro de 2016, quando João Semedo subiu ao palco para uma intervenção imprevista, em Coimbra, no decorrer da campanha da agora eurodeputada pelo Bloco de Esquerda para as presidenciais. “Espero que me ouçam. Só a Marisa é que punha aqui a falar um tipo sem cordas vocais…”, disse Semedo, já com a voz arranhada do cancro. A intervenção trouxe lágrimas aos presentes, mas também silêncio e uma ovação de pé.

A presença de Semedo no comício foi uma surpresa completa para Marisa Matias, que ao longo de toda a campanha de 2016 foi trocando mensagens com o ex-coordenador do Bloco. Nada faria prever que, naquele de dia frio de janeiro, Semedo fizesse a primeira aparição em público — e o primeiro discurso — após a cirurgia que lhe removeu as cordas vocais.

[Veja o vídeo do discurso-surpresa que João Semedo deu na candidatura de Marisa Matias, em janeiro e 2016:]

“Foi o momento de toda a campanha que mais vou guardar, não sei dizer isto de outra forma”, recorda Marisa Matias ao Observador. “Recordo-me da forma como ele defendeu a candidatura, do sentido de humor. Ele não tinha cordas vocais, foi o maior ato de amor que vivi em política. E isso é um exemplo de quem o João era”, diz Marisa Matias ao Observador.

Findo o discurso de Semedo, “houve uma comoção geral, uma admiração profunda”, continua. “Aquele dia foi o dia do João, e ainda bem”.

“Quando tudo corre mal é a essas memórias que recorro. A memória de um imprescindível, de um amigo, de um exemplo”, escreveu no Facebook. Elogiou o “coração gigante” e a “dedicação total” de Semedo e rematou o post com um “Até sempre, João. É mesmo até sempre”.

Mariana Mortágua recorda o homem “corajoso”, “de caráter determinado”

Mariana Mortágua também já reagiu à morte do ex-dirigente bloquista. Ao Observador, a deputada recordou João Semedo como um homem “de caráter determinado” e “corajoso.” “Foi alguém que deu um contributo muito grande ao Bloco de Esquerda e ao País”, disse. “Lutou até à última, sempre com determinação.” Lembrou “a entrega” do médico às “lutas em que entrava”, dando como exemplo o facto de ter participado na recente campanha pela despenalização da morte assistida, um tema que foi votado no Parlamento no dia 29 de maio. “E batalhava sempre sendo intelectualmente muito honesto”, conta.

A deputada caracterizou ainda João Semedo como sendo “muito trabalhador” e recordou histórias que viveu com o ex-dirigente do BE nos bastidores do trabalho parlamentar. “Lembro-me de trabalhar com ele na Comissão de Inquérito ao BPN e de ter sentido muitas dificuldades em acompanhar as trocas de e-mails às 3h e 4h da manhã.” Mariana Mortágua lembra-se bem “dos grandes esquemas que ele montava” para tentar compreender o caso. “Ele tinha três blocos de notas, cada um para sua coisa, e era muito difícil de acompanhar o seu ritmo de trabalho”. Sem rodeios, afirma não ter dúvidas de que estes episódios foram determinantes para mais tarde conseguir moldar o seu próprio método de trabalho na Comissão de Inquérito ao BES. “Foi com ele que aprendi a fazer os grandes esquemas.”

A nível mais pessoal, Mariana Mortágua realça o bom humor do ex-deputado. “Havia poucas pessoas como o João, sempre disponível para contar uma piada.” Algo que não deixava “quem convivia com ele de perto” indiferente. “Esta tem sido uma manhã difícil”, desabafou.

“Obrigada, João” e o “homem de esquerda, combativo e digno”

Na sequência do desaparecimento de João Semedo, Catarina Martins partilhou uma fotografia dos dois juntos na respetiva conta de Twitter. Na legenda está um simples e emotivo “Obrigada, João”.

João Soares recorda os momentos de convívio com Semedo, “na esplanada do Pão de Canela, na Praça das Flores, em Lisboa” e refere-se ao médico e militante como um “homem de esquerda, dialogante, firme, solidário, combativo, digno”. Na respetiva página de Facebook, Soares escreve “Honra à memória de João Semedo”.

“Uma muito triste notícia”, escreve Rui Tavares no Twitter. O ex-eurodeputado do Bloco de Esquerda refere-se a João Semedo como “um grande lutador, sempre do lado da justiça social”, dos “que não são ricos nem poderosos”, e estendeu um abraço à família e amigos enlutados, bem como ao próprio partido que Semedo coordendou a partir de 2012.

Uma muito triste notícia. Parte um grande lutador, sempre do lado da justiça social, sempre do lado de todos os que não são ricos nem poderosos. Um abraço à família, amigos e todos os camaradas de luta, em particular no Bloco de Esquerda. https://t.co/8fKIIbAMlB — rui tavares (@ruitavares) July 17, 2018

“João Semedo faleceu hoje de manhã. Depois de uma vida intensa, depois de uma luta desigual nos últimos anos de vida”, escreveu Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda. No tweet publicado há instantes, Ferreira deixa um abraço a Semedo e deixa ficar uma promessa: “Continuaremos”.

O João Semedo faleceu hoje de manhã. Depois de uma vida intensa, depois de uma luta desigual nos últimos anos de vida. Depois de uma militância sempre ativa em prol do SNS.

Um abraço, João. Continuaremos! https://t.co/pOofyywCXu — moises ferreira (@moisesscf) July 17, 2018

Numa nota de pesar enviada às redações, o Bloco de Esquerda salienta que a “perda de João Semedo é de todos os que partilharam o seu ímpar e diversificado percurso, que com ele lutaram, aprenderam e conviveram, na política e na vida.”

Também Isabel Moreira, do PS, recordou João Semedo como um “querido amigo”. Na sua página de Facebook, a socialista escreve que acordou “com a notícia que não queria que chegasse” e promete dedicar futuras palavras ao antigo coordenador do Bloco. “Obrigada por tudo”, remata.

A editora Contraponto, que editou em maio o livro Morrer Com Dignidade, coordenado por João Semedo, lamentou a morte do bloquista, frisando sobretudo o papel que desempenhou na defesa da despenalização da Eutanásia. “Para a Contraponto, o médico e político João Semedo será recordado como um democrata, um humanista e como uma pessoa de elevadíssimo sentido ético e cívico, que, da forma mais digna possível, lutou até ao final pela possibilidade de, num país em que se morre mal, se poder morrer com dignidade”, disse a editora, em comunicado.

“Sobram dedos numa mão para contar as pessoas boas, sérias e inteligentes como o João Semedo que conheci na vida. Que imensa tristeza”, escreveu José Eduardo Martins, do PSD, na rede social Facebook.

O ministro da Defesa, José Alberto Azeredo Lopes, também reagiu no Facebook, onde escreveu: “Morreu um homem bom, sereno e justo”.

Ferro Rodrigues: João Semedo “foi sempre um homem de diálogo e de convicções”

Ferro Rodrigues recordou o bloquista como um “homem de diálogo e de convicções” e que deixa uma “imensa saudade”. Numa mensagem enviada à Lusa e partilhada com a família, o presidente da Assembleia da República lembrou que, “como dirigente e coordenador do Bloco de Esquerda”, João Semedo “contribuiu decisivamente para a consolidação do partido e para a atual solução de Governo”, apoiado pelos partidos à esquerda.

O presidente da Assembleia lembrou ainda o médico e ex-militante comunista como “uma das principais personalidades políticas da última década e meia” e a sua “defesa cívica e política do Estado Social, e em particular do serviço nacional de saúde” como algo que “perdurará como exemplo na memória de todos”.

O livro Morrer com Dignidade, coordenado por João Semedo, em defesa da morte medicamente assistida, foi apresentado em maio na Assembleia da República numa cerimónia a que o médico e ex-coordenador do BE já não esteve presente, tendo enviado um texto que foi lido aos presentes. Na primeira fila estava o presidente da Assembleia da República e de representantes dos partidos que tinham projetos de lei a favor da despenalização da eutanásia e que, dias depois, foi chumbada no parlamento.

Ministro da Saúde: “Homem sério e bom”, dedicado à causa pública

O ministro da Saúde sublinhou o exemplo de vida do ex-coordenador do Bloco de Esquerda, que classificou como um homem sério e bom, sempre dedicado à causa pública. “Era a notícia que todos aguardávamos, mas que ninguém queria receber. Infelizmente, apesar do João dizer que a morte o apanharia feliz, a nós deixa-nos tristes”, disse o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

O governante sublinhou o exemplo de vida de João Semedo, frisando: “Era um homem sério e bom, dedicado à causa publica e com um sentido muito apurado do que é o dever de cada um de nós para com os outros”. “Nesse sentido temos tido um ano difícil, foi o António Arnaut e agora o João Semedo. São pessoas que vão fazer muita falta”.

O Semedo estará sempre no nosso pensamento, pelo exemplo de vida, pela coragem com que lidou com a doença, pela dignidade como soube aceitar o fim da vida e como morreu”, afirmou Adalberto Campos Fernandes.

Fernando Rosas recorda o político “que travou batalhas até ao fim”

O historiador e ex-deputado do BE Fernando Rosas disse à Lusa que João Semedo foi um político determinado que marca a esquerda portuguesa e que “travou batalhas e lutas até ao fim”. “Foi um homem livre, tranquilo, determinado e que travou batalhas até ao fim.”

Fernando Rosas, historiador, fundador e ex-deputado do Bloco de Esquerda recorda que João Semedo, “consciente da sua situação de saúde manteve-se sempre empenhado nas questões políticas em que acreditava” recordando que esteve envolvido no processo da despenalização da eutanásia que – “não passou no Parlamento, mas há de passar um dia” e também na defesa do Sistema Nacional de Saúde (SNS) “juntamente com António Arnaut (PS) que faleceu recentemente.”

João Semedo nunca desistiu de lutar. Foi militante e dirigente do Partido Comunista Português, mesmo antes do 25 de Abril, e dirigente do Bloco de Esquerda até à morte”, acrescentou Fernando Rosas.

PS destaca João Semedo como combatente pela liberdade e humanista ao serviço da medicina

O PS considerou que o ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo foi um combatente pela liberdade e um humanista ao serviço da medicina que “tocou no coração” de pessoas de todo o espetro político. Esta posição foi transmitida à agência Lusa pela porta-voz do PS, Maria Antónia Almeida Santos.

“O PS e os socialistas receberam com profunda tristeza esta notícia. João Semedo foi um combatente pela liberdade, um democrata e um resistente até ao fim por várias causas. O PS envia as mais sentidas condolências à sua família e ao Bloco de Esquerda”, referiu Maria Antónia Almeida Santos. A porta-voz do PS salientou que, enquanto médico, João Semedo “foi um humanista que entregou a medicina ao serviço da política”.

Como deputado foi um lutador sempre leal. Apesar das diferenças, foi um político com quem sempre deu gosto partilhar e discutir as nossas posições. Tocou no coração de pessoas de todo o espetro político”, apontou Maria Antónia Almeida Santos, que na anterior legislatura desempenhou as funções de presidente da Comissão Parlamentar de Saúde.

Maria Antónia Almeida Santos afirmou depois que “todos os que tiveram a sorte de privar” com João Semedo “vão ter muitas saudades”. “Vamos respeitar o seu legado político. Vamos lembrar sempre o seu exemplo na luta pela dignidade da vida humana”, acrescentou a porta-voz do PS.

CDS recorda “amor à liberdade, respeito, convicções e coragem” de João Semedo

A deputada e dirigente do CDS-PP Isabel Galriça Neto lamentou a morte do ex-coordenador do BE João Semedo, lembrando, apesar das divergências, o “bom amigo”, com uma vida de “amor à liberdade, respeito, convicções e coragem”.

No dia da sua morte, e celebrando a sua vida, quero falar daquilo que está para além das divergências na política, que é o amor à liberdade, o respeito, as convicções, a coragem, e esses são valores que eu reconheço na vida do João Semedo, permanecem na minha memória, e hoje curvo-me perante essa memória”, disse à Lusa Isabel Galriça Neto.

A deputada, que é médica, e foi recentemente um dos rostos contra a despenalização da morte assistida, uma causa de João Semedo, sublinhou que além das “profundas divergências” que tinham, existiu sempre respeito mútuo e o antigo coordenador do Bloco foi “um bom amigo”. Galriça Neto defendeu que a vida de João Semedo incorporou a “ideia de construção do bem comum” e da necessidade de, com coragem, de lutar por valores.

