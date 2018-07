Meryl Streep e Cher juntas em Mamma Mia. O beijo das atrizes na passadeira vermelha

Meryl Streep e Cher estão novamente juntas no grande ecrã e partilharam a felicidade na estreia do filme, que decorreu na segunda-feira, em Londres. As atrizes, que fazem parte do elenco de “Mamma Mia! Here We Go Again“, protagonizaram um dos momentos altos da noite ao darem um beijo.

A certa altura, na passadeira vermelha, Streep, de 69 anos, e Cher, de 72 — que já tinham trabalhado juntas em “Silkwood” — não esconderam a animação de voltarem a estar juntas e acabaram por se beijar. Depois deste momento, juntaram-se aos restantes membros da equipa, entre os quais se encontravam Amanda Seyfried, Lily James e Christine Baranski, bem como Judy Cramer, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies e Benny Andersson, membro dos ABBA.

Na longa metragem, Cher interpreta o papel de Ruby Sheridan, a mãe da personagem a quem Meryl Streep dá vida, Donna Carmichael. À revista People, Cher admitiu estar muito feliz com o papel que lhe foi atribuído. “Foi muito divertido, e eu adoro-a [Meryl], portanto foi perfeito”

Tal como no primeiro filme, a sequela está cheia de cenas divertidas, mas também conta com alguns momentos mais emotivos, segundo alguns dos protagonistas, lê-se no jornal El Mundo. O musical, que nasceu há mais de 20 anos, converteu-se num clássico em todo o mundo.

