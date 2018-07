Modelo britânico assassinado depois de disputar namorada com rival

Um modelo inglês foi assassinado por outro modelo depois de uma discussão nas redes sociais por causa de uma rapariga. Harry Uzoka tinha 25 anos e morreu na calçada em frente a sua casa em Sheper’s Bush, no Reino Unido, depois de ter sido esfaqueado no peito, segundo o The Thelegraph.

Tudo começou em Janeiro quando Harry chamou “falso” a George Koh, um modelo de 24 anos, na sua conta do Instagram. Os dois combinaram encontrar-se depois de o modelo ter descoberto que George se tinha envolvido com a sua namorada, Ruby Campbell, uma modelo londrina. Segundo o júri que começou agora a acompanhar o caso, o confronto foi através do WhatsApp e do Instagram. Harry chegou acompanhado de um amigo e levava consigo barras de halteres, enquanto George levava três armas brancas, também acompanhado de um amigo.

“O desejo combinado de sobrecarregar e causar ferimentos graves é óbvio a partir das suas ações combinadas naquela tarde. Eles agiram como uma equipa porque é exatamente isso que eles eram”, disse o procurador Richard Horwell, acrescentando que “não é muito difícil adivinhar quem ia ganhar”. “George Koh também era modelo, mas não tão bem sucedido como Harry, e parecia que o Harry estava zangado porque George tentava copiá-lo”, acrescentou o procurador.

Segundo o tribunal, os dois amigos ainda tentaram fugir, mas Harry não conseguiu e acabou por ser esfaqueado no peito. De seguida, os suspeitos terão apanhado um táxi e George tentou apagar a sua conta nas redes sociais e pediu à operadora para alterar o seu número de telemóvel.

Três dias depois, George entregou-se à polícia dizendo que “não tinha intenção de esfaquear Harry no peito” e que agiu “em legítima defesa” por ter medo que o modelo o matasse “ou causasse ferimentos graves”. “Durante a luta com o Harry, ele atirou-me ao chão. Tinha uma vara de metal na mão e atacou-me”, explicou.

No entanto, esta declaração foi considerada pelo procurador como “uma mentira na tentativa de apoiar uma defesa inventada”. “Estes homens foram para uma luta armados com facas. Eles claramente pretendiam utilizá-las e fizeram isso. E como resultado, Harry Uzoka perdeu a vida”, concluiu. O julgamento dos dois jovens vai continuar.

Harry Uzoka chegou a trabalhar para marcas como a Zara e a Mercedes.

