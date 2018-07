Morreu João Semedo, antigo coordenador do Bloco de Esquerda, avança o jornal Expresso. Semedo morreu aos 67 anos. Segundo a TSF, encontrava-se hospitalizado.

João Semedo foi deputado e, mais tarde, coordendor do Bloco de Esquerda, ao lado de Catarina Martins. Um cancro nas cordas vocais afastou-o da vida política. Em 2017 chegou a concorrer à Câmara Municipal do Porto, altura em que deu uma entrevista de vida ao Observador. Nessa entrevista, Semedo afirmou: “Nunca desejei morrer, mas sempre achei que a morte me apanharia feliz”.

Em abril de 2017, Semedo dizia ao Observador que estava curado, apesar das mazelas que lhe marcavam a voz. “Sou exatamente o mesmo João Semedo que era. A mesma pessoa, com o mesmo coração, com a mesma cabeça, com a mesma vontade. Há uns que têm sotaque. Eu tenho este timbre”, dizia.

Em vida foi membro da direção do movimento cívico “Direito a morrer com dignidade” e um dos principais rostos desta iniciativa — há vários anos que se interessava pelas problemáticas do fim de vida, “como médico e como cidadão”. Propôs o projeto de lei que esteve na origem da aprovação do Testamento Vital.

Tinha acabado de sair de uma campanha eleitoral “bem difícil” quando soube que estava doente. Disse que sempre se sentiu acompanhado, pela família, pelos amigos, por conhecidos e pela equipa que o acompanhou. Teve uma recaída em 2014, quando a doença se agravou, e fez várias cirurgias, uma delas para tentar conservar alguma voz. Também essa falhou.

No período em que estive doente houve uma coisa que mudou muito: nunca tinha tido tanto tempo livre e de forma tão continuada. E, claro, há tempo para andar com o filme para a frente e para trás. E sempre me senti bem, muito confortável e reconfortado com essas memórias. De facto, tive a vida que escolhi, a vida que quis, não tenho nada de que me arrependa no que foi importante. Segui sempre a minha intuição, nunca me senti a fazer o que não queria. Sim, fui muito feliz, sou e acho que continuarei a ser”, disse em abril de 2017, em entrevista de vida ao Observador.

A infância e a adolescência foram passadas no Jardim Constantino, em Lisboa. As brincadeiras foram de rua e de época: bola, patins, carrinhos e cromos de cadernetas incluídos. Fora da capital, viveu dois anos na Figueira da Foz, com a mãe e a irmã — fez lá a 2º e 3º classes. Ambos os pais viviam do rendimento do seu trabalho. A mãe era professora e o pai era engenheiro numa empresa privada.

