“O poodle de Putin”. Jornais acusam Trump de traição

A opinião parece ser unânime: Vladimir Putin saiu vencedor do encontro com Donald Trump. As capas dos jornais desta terça-feira, um dia depois da cimeira que juntou os dois líderes em Helsínquia, falam num triunfo da parte do presidente da Rússia e chamam a atenção para a postura subserviente do presidente norte-americano. O jornal britânico Daily Mail chama a Trump “o poodle de Putin”, enquanto norte-americano The New York Daily News acusa o presidente dos Estados Unidos da América de traição e de ter apoiado “o inimigo Putin”. Para o finlandês Kauppalehti, o resultado foi claro: “Trump 0 — Putin 1”.

This morning’s paper here in Finland pic.twitter.com/Xg0wPJZsKR — Jake Tapper (@jaketapper) July 17, 2018

De um modo geral, os jornais fazem referência à tentativa de Trump de afastar as acusações de uma alegada interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016, criticando duramente a postura do presidente. Durante a conferência de imprensa após a cimeira, Donald Trump atacou os democratas, Hillary Clinton, a investigação e a comunicação social, mas nunca a Rússia. O que levou o The Washington Post a acusar o líder norte-americano de apoiar a “poderosa mentira de Putin”.

O The Guardian descreve Trump como “nada menos do que traidor” e o também britânico Daily Express refere que “a Guerra Fria acabou, diz Putin ao seu novo melhor amigo”. O jornal gratuito Metro, que tem na capa uma fotografia de Trump a segurar uma bola de futebol, pergunta se o presidente “deixou cair bola”. Apenas o Rossiyskaya Gazeta, publicado pelo governo, foge à opinião geral. O diário russo garante que as relações entre os dois países melhoraram e que os amigos não devem lutar entre si.

[Veja na fotogaleria a capa de alguns jornais desta terça-feira sobre a cimeira:]

